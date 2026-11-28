Sáng 28-11, bang Victoria (Australia) phát cảnh báo khẩn cấp sau vụ sạt lở do mưa lớn; OpenAI kiện lại Apple, cáo buộc hãng chiếm đoạt bí mật thương mại; S&P Global Ratings hạ triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Pháp xuống mức tiêu cực; Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận số ca tử vong do sởi năm 2025 thấp nhất từ trước đến nay.

OpenAI kiện lại Apple

OpenAI - công ty phát triển ChatGPT, đã nộp đơn kiện lại Apple tại tòa án liên bang ở San Jose, bang California (Mỹ), với cáo buộc Apple chiếm đoạt bí mật thương mại và gây sức ép để các nhà cung cấp linh kiện không hợp tác với hãng trong việc phát triển thiết bị cá nhân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đơn kiện, Apple đã tuyển lại một cựu nhân viên của mình sau khi người này làm việc tại OpenAI trong 6 tháng. Trong thời gian làm việc tại OpenAI, người này được tiếp cận thông tin mật về một thiết bị chưa ra mắt và kế hoạch phát triển các sản phẩm tiếp theo của OpenAI.

Tuy nhiên, Apple bác bỏ cáo buộc dùng nhân viên này để lấy thông tin mật và phủ nhận việc cản trở cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất thiết bị AI.

Đây là yêu cầu phản tố trong vụ kiện do Apple khởi xướng hôm 10-7. Khi đó, Apple cáo buộc OpenAI cùng hai cựu nhân viên Apple là Tang Tan và Chang Liu chiếm đoạt bí mật thương mại để phục vụ việc phát triển thiết bị điện tử. OpenAI và hai cựu nhân viên cũng bác bỏ cáo buộc.

Tây Ban Nha kéo tàu chở 7.000 tấn dầu bị lật về cảng Cartagena

Bộ Giao thông Tây Ban Nha thông báo sẽ kéo tàu Med Emre về cảng Cartagena, vùng Murcia, để giảm nguy cơ tràn dầu ở Địa Trung Hải. Tàu mang cờ Malta, chở khoảng 7.000 tấn dầu diesel, bị lật ngoài khơi đảo Ibiza trong đêm 25 rạng sáng 26-11 giờ địa phương, khiến máy trưởng thiệt mạng.

Nhân viên cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha tiếp cận tàu Med Emre, ngày 27-11. Ảnh: Salvamento Marítimo (Europa Press)

Theo Bộ Giao thông Tây Ban Nha, con tàu đã được giữ ổn định ngoài khơi và lượng dầu chở trên tàu vẫn được giữ trong các bồn chứa. Dự kiến tàu đến cảng Cartagena ngày 30-11. Song việc rút dầu và dựng tàu trở lại có thể mất vài tuần.

Chính quyền vùng Murcia và thành phố Cartagena phản đối tiếp nhận tàu vì lo ngại ô nhiễm, đồng thời đề nghị chính phủ tìm địa điểm khác. Các tổ chức môi trường cảnh báo nếu dầu tràn ra biển, sự cố có thể gây hại cho hệ sinh thái biển, nghề cá và du lịch.

Mưa lớn gây sạt lở, miền Đông Australia trước nguy cơ lũ quét

Sáng 28-11, giới chức bang Victoria (Australia) phát cảnh báo khẩn cấp sau vụ sạt lở đất sau mưa lớn tại McCrae, bán đảo Mornington. Hai tuyến đường Point Nepean và The Eyrie được phong tỏa để lực lượng ứng cứu tiếp cận hiện trường.

Thị trưởng Stephen Batty đề nghị người dân tránh khu vực này trong khi cơ quan chức năng đánh giá thiệt hại. Lực lượng ứng cứu cảnh báo sườn dốc có thể tiếp tục sạt lở trong những ngày tới.

Dải mưa dông kéo dài từ miền Bắc Australia đến đảo Tasmania đã tràn tới các bang miền Đông từ ngày 27-11. Tại thị trấn Thargomindah, bang Queensland, lượng mưa đạt 66mm trong chưa đầy 12 giờ, cao hơn gấp đôi mức trung bình cả tháng 11. Tại Warracknabeal, bang Victoria, lượng mưa lên tới 54,6mm chỉ trong một giờ vào trưa 27-11.

Dự báo, mưa lớn trong hai ngày 28 và 29-11 có thể gây lũ quét, làm nước sông dâng tại nhiều nơi ở Queensland, New South Wales, Victoria và Tasmania. Trong đó, ngày 29-11, mưa giông có khả năng tập trung ở Đông Bắc bang New South Wales và miền Đông bang Queensland trước khi dịch ra biển vào ban đêm.

S&P hạ triển vọng tín nhiệm của Pháp xuống mức "tiêu cực"

Ngày 27-11 (giờ địa phương), Hãng xếp hạng tín nhiệm Mỹ S&P Global Ratings (S&P) giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Pháp ở mức A+, đồng thời hạ triển vọng từ “ổn định” xuống “tiêu cực”. Quyết định này báo hiệu Pháp có thể bị hạ bậc tín nhiệm nếu tình hình tài chính công không cải thiện.

S&P cũng dự báo thâm hụt ngân sách của Pháp trong năm 2026 và 2027 sẽ cao hơn ước tính trước đó, trong khi nợ công chưa có dấu hiệu ổn định. Bất đồng chính trị kéo dài có thể cản trở việc thực hiện các biện pháp giảm thâm hụt và thúc đẩy tăng trưởng tại nước này. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Roland Lescure trước đó đã kêu gọi sớm thông qua ngân sách năm 2027 để đưa thâm hụt xuống không quá 5% GDP.

Cùng ngày, Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (Insee) công bố GDP quý III giảm 0,2% so với quý trước, sâu hơn mức giảm 0,1% trong ước tính sơ bộ. Trước đó, GDP quý II đi ngang.

Số ca tử vong do sởi giảm xuống mức thấp nhất

Trong báo cáo mới công bố, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính năm 2025 có 9,8 triệu ca mắc sởi và khoảng 72.000 ca tử vong trên toàn cầu. Số ca tử vong giảm 91% so với năm 2000, xuống mức thấp nhất từng ghi nhận. WHO ước tính tiêm vaccine sởi đã cứu sống hơn 60 triệu người trong giai đoạn 2000-2025.

Nhân viên WHO hỗ trợ giám sát và ứng phó dịch sởi tại Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Ma O Shishu Shastho, khu Mohammadpur, phía Tây Dhaka (Bangladesh). Ảnh: WHO/Abdul Mannan

Tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu hầu như không đổi trong năm 2025, với 84% trẻ em được tiêm liều đầu và 77% được tiêm liều thứ hai. Hơn 29 triệu trẻ chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều. Cùng năm, 59 quốc gia ghi nhận các đợt bùng phát sởi quy mô lớn hoặc gây gián đoạn.

WHO kêu gọi các nước tăng đầu tư cho tiêm chủng thường xuyên và giám sát dịch, đồng thời bảo đảm trẻ em được tiêm đủ hai liều vaccine sởi.

HÀ TRANG