Công an và quân sự các đơn vị giáp ranh phối hợp đảm bảo ANTT

Ngày 8-9, UBND các phường: Tam Bình, Hiệp Bình, Dĩ An, Bình Hòa phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết kế hoạch phối hợp giữa lực lượng công an và quân sự của các đơn vị trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại khu vực giáp ranh.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thượng tá Kiều Quốc Cường, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết và ký kết kế hoạch phối hợp giữa lực lượng công an và quân sự của 5 đơn vị địa bàn giáp ranh. Ảnh: HT

Theo đó, lực lượng quân sự gồm phường Tam Bình, Hiệp Bình, Dĩ An, Bình Hòa và Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 434; lực lượng công an gồm Công an phường Tam Bình, Hiệp Bình, Dĩ An, Bình Hòa và Đồn Công an KCN Đồng An.

Việc ký kết nhằm tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chủ động nắm tình hình và triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, quốc phòng - an ninh tại địa bàn giáp ranh.

Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT

Theo báo cáo tại hội nghị, từ ngày 1-7-2025 đến nay, công an và quân sự các đơn vị đã thực hiện tốt công tác phối hợp.

Dù vậy, sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị cần nhìn nhận những tồn tại để nâng cao hiệu quả hiệp đồng.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng PC02 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh, công tác phòng, chống và đấu tranh với tội phạm không có giới hạn về địa giới hành chính. Khi đối tượng gây án di chuyển sang địa bàn khác, các lực lượng phải chủ động trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt và bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các lực lượng cần chủ động thông báo lịch tuần tra, phân chia thời gian phù hợp nhằm tạo thế trận liên hoàn, khép kín trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt lưu ý tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và đồng thuận trong giải phóng mặt bằng các công trình.

Chủ tịch UBND phường Tam Bình Nguyễn Minh Điền đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp quản lý địa bàn, quản lý cư trú, chủ động nắm tình hình dân cư và các hoạt động có nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là những vấn đề có tính liên địa bàn.

Công an các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm ANTT vùng giáp ranh. Ảnh: HT

Đối với công tác tuần tra, các đơn vị căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch phối hợp tại các tuyến, khu vực trọng điểm và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp. Quá trình thực hiện, cần quán triệt nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm”, bảo đảm thông tin được trao đổi kịp thời, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy hoặc chậm phối hợp.

Ông Nguyễn Minh Điền yêu cầu các lực lượng phát huy tinh thần đồng lòng, quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02 của Thành ủy về xây dựng TPHCM không ma túy năm 2030.

NGUYỄN TÂN