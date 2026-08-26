Chiều 26-8, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp đồng chí Sililaththongsin Thongpeng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn (Lào), đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chào mừng đồng chí Sililaththongsin Thongpeng cùng Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn; đồng thời chúc mừng đồng chí Sililaththongsin Thongpeng được tín nhiệm đảm nhận cương vị Chủ tịch Ủy ban Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp đồng chí Sililaththongsin Thongpeng và đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Sililaththongsin Thongpeng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô Viêng Chăn và quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn.

Đặc biệt, Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 được ký vào tháng 5-2026, đã tạo khuôn khổ quan trọng để hai địa phương triển khai các chương trình hợp tác trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai thực chất, hiệu quả Bản ghi nhớ, trước mắt tập trung cụ thể hóa những nội dung, dự án đã trao đổi tại cuộc gặp.

Đồng chí Nguyễn Văn Được và đồng chí Sililaththongsin Thongpeng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Sililaththongsin Thongpeng đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; đồng thời đề nghị hai địa phương phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Sililaththongsin Thongpeng cảm ơn sự hỗ trợ đặc biệt mà TPHCM dành cho Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.

Tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, đồng chí Sililaththongsin Thongpeng đề nghị hai bên khẩn trương đưa các kế hoạch, nội dung hợp tác đã thống nhất thành những chương trình, dự án cụ thể.

Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TPHCM và đại diện các sở, ngành. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 – 5-9-2027) và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2027), hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động gắn kết giữa chính quyền thành phố và các sở ban ngành, phối hợp tổ chức tốt các chương trình kỷ niệm, qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và hai địa phương.

XUÂN HẠNH