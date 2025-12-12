Khánh Hòa đầu tư nhà máy điện rác gần 11ha

Đầu tháng 12-2025, Công ty CP Thành phố mới Khánh Hòa đã hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa (ở xã Suối Dầu).

Sau trận mưa lũ lịch sử vào tháng 11-2025, rác tràn ngập đường gây ảnh hưởng đời sống của người dân tại Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án có tổng mức đầu tư 3.250 tỷ đồng, do Công ty CP Thành phố mới Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư tại quyết định số 2041 (điều chỉnh lần 3, ngày 13-11-2025).

Theo phê duyệt, Nhà máy điện rác Khánh Hòa có công suất xử lý 1.300 tấn/ngày đêm chất thải rắn sinh hoạt (rác tươi qua trạm cân) và 250 tấn/ngày đêm chất thải rắn công nghiệp thông thường; kết hợp phát điện công suất 26 MW. Dự án thực hiện trên diện tích khoảng 10,87ha tại xã Suối Dầu.

Dự án đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; sử dụng lò ghi cơ học Martin (Đức) để đốt chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường. Nhiệt sinh ra được thu hồi qua hệ thống nồi hơi để tạo hơi nước chạy tua-bin phát điện. Khí thải được xử lý qua các công đoạn, sau xử lý đáp ứng các quy chuẩn. Dự kiến, đến quý 4-2027 sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm nhà máy.

Theo hồ sơ, khoảng cách an toàn môi trường (ATMT) từ ranh giới nhà máy là 240m theo quy định. Trong phạm vi này không có khu dân cư sinh sống; khu dân cư gần nhất nằm ngoài phạm vi ATMT, cách từ 600m đến hơn 3km tùy hướng.

Tuyến đường dây 110 kV được bố trí hành lang an toàn 15m, không có nhà ở hay công trình trong hành lang. Tuyến ống cấp nước thô chôn ngầm, không ảnh hưởng đến nhà dân. Toàn bộ hạng mục của dự án phù hợp với quy hoạch khu xử lý chất thải của tỉnh.

HIẾU GIANG