Mở rộng Nhà máy điện rác Sóc Sơn, xử lý thêm 1.600 tấn/ngày

Việc triển khai dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng, với công suất xử lý 1.600 tấn/ngày đêm, tập trung vào rác thải đã chôn lấp, thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong xử lý triệt để vấn đề môi trường.

Sáng 29-4, UBND TP Hà Nội phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức lễ động thổ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (xã Trung Giã).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, việc Nhà máy điện rác Sóc Sơn đi vào vận hành đã góp phần xử lý gần 5 triệu tấn rác thải sinh hoạt cho thành phố, phát điện gần 2 tỷ kWh. Hiện tại, trung bình nhà máy tiếp nhận và xử lý 5.000 tấn rác/ngày đêm, chiếm gần 70% lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của thành phố, góp phần giảm thiểu phần lớn lượng rác thải phải chôn lấp, giúp tiết kiệm diện tích đất và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Lễ động thổ mở rộng Nhà máy Điện rác Sóc Sơn. Ảnh: PHƯƠNG NGUYỄN

Tuy nhiên, với áp lực gia tăng dân số và khối lượng chất thải, việc triển khai dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng, với công suất xử lý khoảng 1.600 tấn/ngày đêm tập trung vào rác thải đã chôn lấp, thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong xử lý triệt để vấn đề môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Nhà máy Điện rác Sóc Sơn sau khi mở rộng sẽ có công suất phát điện lên 135MW

Theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 13-2-2026 của UBND TP Hà Nội, dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn được điều chỉnh theo hướng đầu tư 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 của nhà máy đã vận hành với công suất tiếp nhận và xử lý khoảng 5.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 90MW; giai đoạn 2 (mở rộng), nhà máy mở rộng tập trung xử lý 1.600 tấn rác đã chôn lấp mỗi ngày, nâng tổng công suất phát điện toàn nhà máy lên 135MW, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đưa toàn bộ nhà máy đi vào vận hành trong quý 4-2027. Dự án có tổng vốn đầu tư 12.999 tỷ đồng, trong đó phần mở rộng khoảng 5.830 tỷ đồng.

KHÁNH NGUYỄN