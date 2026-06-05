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Động thổ dự án nhà máy điện rác gần 1.920 tỷ đồng ở Vĩnh Long

SGGPO

Sáng 5-6, tại phường Phú Tân, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp Tập đoàn AMACCAO tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện.

TÍN HUY - THANH CHIÊU

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