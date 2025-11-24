Qua nghe báo cáo tiến độ các nhà máy đốt rác phát điện, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị, các công ty bảo đảm tiến độ dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Chiều 24-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn kiểm tra, làm việc về xử lý rác thải trên địa bàn thành phố tại Khu Liên hiệp xử lý rác thải rắn Tây Bắc.

TPHCM đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy đốt rác phát điện. Thực hiện: VĂN MINH

Đoàn công tác đã khảo sát thực địa, nắm tiến độ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện của Công ty cổ phần Vietstar và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc.

Theo đó, đoàn khảo sát các hạng mục của dự án chuyển đổi công nghệ của Công ty cổ phần Vietstar gồm các hạng mục dây chuyền phân loại rác đầu vào, hạng mục thi công nhà máy đốt phát điện.

Bí thư Thành ủy TPHCM khảo sát thực địa tại dự án thi công nhà máy đốt rác phát điện của Công ty CP đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp đó, đoàn khảo sát thực địa công trường thi công dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác của Công ty cổ phần ĐTPT Tâm Sinh Nghĩa.

Dịp này, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã làm việc với hai công ty về tiến độ xây dựng, chuyển đổi sang các nhà máy đốt rác phát điện và các khó khăn vướng mắc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn khảo sát dự án xây nhà máy đốt rác phát điện của Công ty cổ phần Vietstar. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, TP đã chuyển cách tiếp cận "coi rác là rác" sang cách tiếp cận "coi rác là tài nguyên" để đẩy mạnh thu hút đầu tư lĩnh vực này.

Qua nghe báo cáo tiến độ xây dựng các nhà máy đốt rác phát điện, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận nỗ lực đầu tư công nghệ xử lý rác của hai công ty. Đồng thời đề nghị bảo đảm tiến độ các dự án, đặc biệt là nhà máy đốt rác phát điện và dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác phải hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2026.

Bí thư Thành ủy TPHCM khảo sát thực địa tại dự án thi công nhà máy đốt rác phát điện của Công ty CP đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí lưu ý, phải quản lý chặt chẽ việc chôn lấp tro bay phát sinh trong quá trình đốt rác phát điện vì đây là chất thải nguy hại, cần được xử lý đúng quy chuẩn.

Trước các kiến nghị của hai công ty, Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và giao UBND TPHCM các sở ngành liên quan nghiên cứu, tháo gỡ kịp thời.

Trong đó, TPHCM phải sớm điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 tại Khu liên hợp xử lý rác thải rắn Tây Bắc để các doanh nghiệp có cơ sở pháp lý triển khai đúng tiến độ.

Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác làm việc với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, bổ sung quy hoạch đường dây điện đấu nối từ tuyến 110kV Phước Hiệp để bảo đảm nguồn điện cho các nhà máy xử lý rác. Trong đó, cần đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai tuyến điện đúng tiến độ.

Công nhân đang thi công trên công trình xây dựng nhà máy đốt rác phát điện. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu, phải có các giải pháp hỗ trợ các công ty thuận lợi hơn trong vận chuyển và thu gom rác.

Trong đó, việc mở mới các trạm trung chuyển rác phải được ưu tiên và cần trang bị máy móc phù hợp để cơ khí hóa bước đầu quy trình thu gom, ép rác.

Hiện nay TPHCM phát sinh khoảng 14.000 tấn rác thải rắn sinh hoạt mỗi ngày, cùng với khoảng 37 triệu tấn rác lưu trữ nhiều năm qua. Trước khối lượng rác rất lớn này, Bí thư Thành ủy TPHCM giao UBND TP khẩn trương xây dựng phương án xử lý lượng rác tồn lưu, hướng tới mục tiêu TPHCM không còn rác thải chôn lấp.

VĂN MINH