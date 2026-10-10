TPHCM cúp nước và nước yếu nhiều khu vực vào cuối tuần

Thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch, từ tối 10-10 đến ngày 11-10, nhiều xã, phường tại TPHCM sẽ bị cúp nước và nước yếu.

Nhân viên Nhà máy nước Tân Hiệp theo dõi các hoạt động tại nhà máy

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) thông báo sẽ tiến hành bảo trì, bảo dưỡng định kỳ Nhà máy nước Tân Hiệp kết hợp công tác khắc phục sự cố rò rỉ trên mạng lưới cấp nước. Trong thời gian này sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu vá cúp nước tại một số khu vực.

Công nhân ngành cấp nước thi công, sửa chữa đường ống

Cụ thể, thời gian mất nước dự kiến từ 21 giờ, ngày 10-10 (thứ bảy) đến 5 giờ, ngày 11-10 (chủ nhật).

Các khu vực bị ảnh hưởng gồm:

Khu vực Công ty CP cấp nước Chợ Lớn có nước yếu ở các phường: Bình Tân, Tân Tạo, An Lạc, Phú Lâm, Bình Phú, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Phú Định, Bình Đông, Bình Tây, Chánh Hưng.

Một số khu vực lân cận tuyến ống D1500 đường Bình Long – Phan Anh có thể sẽ xảy ra tình trạng cúp nước cục bộ ở phường Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa.

Khu vực Công ty CP cấp nước Trung An có nước yếu ở các phường: Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội.

Khu vực Công ty CP cấp nước Tân Hòa có nước yếu ở các phường: Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tân Sơn, Tân Bình, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thạnh.

Một số khu vực lân cận tuyến ống D1500 đường Tây Thạnh – Lê Trọng Tấn – Bờ Bao Tân Thắng – Tân Kỳ Tân Quý – Tân Quý – Tân Hương có thể sẽ xảy ra tình trạng cúp nước cục bộ ở các phường: Phú Thọ Hòa, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thạnh.

Khu vực Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt Nông thôn sẽ cúp nước ở các xã: Tân Nhựt, Bình Chánh. Nước yếu ở các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Bình Hưng, Hưng Long.

Khu vực Công ty nước ngầm Sài Gòn có nước yếu ở xã Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn.

Do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu.

PHƯƠNG THẢO