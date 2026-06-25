Khẳng định vị thế cấp nước hàng đầu

Hành trình 21 năm của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) không chỉ được tạo nên bởi thời gian, mà còn bởi sự chung tay, bền bỉ của bao thế hệ người làm ngành cấp nước. Đó còn là sự chung tay của con người - công nghệ - niềm tin và sự tin yêu của hàng triệu người dân thành phố. Từ đó đã giúp TPHCM trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện đạt chỉ tiêu 100% tỷ lệ hộ dân thành phố được tiếp cận, sử dụng nước sạch; chất lượng nước luôn đạt quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế.

3 cá nhân của SAWACO vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Vượt khó mang nước sạch đến người dân

Ngày 22-6, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức kỷ niệm 21 năm thành lập Tổng Công ty (24-5-2005 - 24-5-2026) và 21 năm thành lập Đảng bộ Tổng Công ty (21-6-2005 - 21-6-2026). Theo ông Bùi Thanh Giang, Tổng Giám đốc SAWACO, 21 năm là một chặng đường chưa dài so với lịch sử hơn 150 năm hình thành và phát triển của ngành cấp nước TPHCM, nhưng là một dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với SAWACO. Từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, thách thức về cơ sở hạ tầng, nguồn lực và yêu cầu phát triển ngày càng cao của thành phố, SAWACO đã từng bước khẳng định vị thế là đơn vị hàng đầu trong trong lĩnh vực cấp nước đô thị tại Việt Nam và khu vực

Nhân kỷ niệm 21 năm ngày thành lập, 3 cá nhân của Tổng Công ty vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM”; 9 tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì có thành tích xuất sắc trong 2 năm liên tục (2024-2025). Tổng Công ty cũng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Ngay khi được thành lập, “cỗ máy” SAWACO khởi động một chương vận hành mới đầy mạnh mẽ. Nhiều cột mốc quan trọng như xây dựng nhà máy nước, phủ mạng lưới cấp nước cho vùng xa được thực hiện. Theo đó, hệ thống cấp nước của đơn vị không ngừng được đầu tư mở rộng với tổng công suất cấp nước hiện nay đạt 2,4 triệu m3/ngày (tăng 217% so với năm 2005), phục vụ nhu cầu sử dụng nước cho hơn 11 triệu dân và 3 triệu lượt khách du lịch, vãng lai trên địa bàn TPHCM trước đây. Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, công nghệ và phương thức quản trị từng bước được hiện đại hóa, quản trị cấp nước thông minh, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, chất lượng.

Trải qua 21 năm, SAWACO đã có những bước tiến dài trong thực hiện sứ mệnh đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, chất lượng cho người dân như: tăng năng lực sản xuất nước hơn 200%, mạng lưới đường ống tăng gần 500%, số lượng đồng hồ nước tăng 300%. Nước sạch đến với người dân thành phố luôn đạt quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế. Theo ông Bùi Thanh Giang, từ những nỗ lực của tập thể, năm 2016, TPHCM đạt chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch và tiếp tục duy trì tỷ lệ này cho đến nay. Đồng thời, đảm cung cấp nước sạch cho người dân và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Một trong những thành tựu đáng ghi nhận là Tổng Công ty đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, triển khai app SAWACO CSKH trên nền tảng chung cho tất cả các đơn vị cấp nước thành viên với giao diện và tính năng đồng bộ, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin hóa đơn, lịch sử dùng nước, thực hiện các dịch vụ trực tuyến và thanh toán.

Thành quả của sự nỗ lực, đồng lòng

Không dừng lại ở vận hành kỹ thuật, công tác chuyển đổi số còn được SAWACO triển khai mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Xác định khách hàng là trung tâm của sự phục vụ, SAWACO đưa vào sử dụng tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 với đầu số 1900 999 997. Thông qua tổng đài, góp phần nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong xử lý yêu cầu. Bên cạnh đó, ứng dụng chăm sóc khách hàng trên nền tảng di động cho phép người dân tra cứu hóa đơn, theo dõi lịch sử sử dụng nước, thanh toán trực tuyến và phản ánh sự cố kèm định vị. Hệ thống chatbot hỗ trợ tự động cũng được tích hợp nhằm tăng khả năng tương tác, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng.

Đại diện SAWACO cho biết, để sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của TPHCM, SAWACO đang tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành nhằm sớm trình duyệt các quy hoạch bổ sung. Đặc biệt, giai đoạn 2026-2030, SAWACO định hướng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, mở rộng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, phát triển thêm các ứng dụng trên nền Data Warehouse, AI, GIS và dashboard điều hành. Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục tăng cường an toàn thông tin, nâng cao năng lực bảo mật và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Riêng trong năm 2026, đại diện SAWACO cho biết sẽ tập trung vào các chiến lược đột phá nhằm nâng cao năng lực quản lý và chất lượng phục vụ. Ngoài ra, một trong những mục tiêu “cứng” được SAWACO xác định là kéo giảm tỷ lệ nước thất thoát, thất thu dưới 12,8%. Tiếp tục tập trung nguồn lực để chuyển đổi số doanh nghiệp, hiện đại hóa hệ thống nhằm nâng cao năng lực vận hành mạng lưới.

Ông Bùi Thanh Giang chia sẻ, trong suốt chặng đường 21 năm qua, Đảng bộ Tổng Công ty luôn giữ vai trò hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo toàn hệ thống thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động SAWACO đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để xây dựng Tổng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh. Việc đổi mới để xây dựng một hệ thống cấp nước hiện đại, bền vững ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức của các thế hệ cán bộ, công nhân viên SAWACO suốt chặng đường đã qua.

Ngày 24-5-2005, Công ty Cấp nước TPHCM được chuyển đổi thành Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Từ cột mốc này, SAWACO đã có những bước tiến vượt bậc trên nhiều phương diện, thể hiện qua các chỉ tiêu chủ yếu: năng lực sản xuất nước được mở rộng, công suất phát nước bình quân khoảng 2,4 triệu m3/ngày; mạng lưới đường ống được đầu tư phát triển, đạt gần 11.000km; số lượng khách hàng sử dụng nước tăng, thể hiện qua số đồng hồ nước từ 563.686 cái lên 1.605.527 cái; tỷ lệ thất thoát nước giảm từ 40,51% còn 12,51%; tổng số nhân sự tính đến cuối năm 2025 của Tổng Công ty là 4.180 người.

PHƯƠNG THẢO