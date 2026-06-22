Giữ mạch nước sạch trong lòng thành phố

Sau 21 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) không chỉ giữ vai trò bảo đảm dòng nước sạch để cấp nước cho đô thị lớn nhất nước, mà còn ngày đêm góp phần xây dựng nền tảng hạ tầng đô thị hiện đại, bền vững. Trong hơn 2 thập niên qua, SAWACO đã tăng năng lực sản xuất nước hơn 200%, mạng lưới đường ống tăng gần 500%, số lượng đồng hồ nước tăng 300%. Nước sạch đến với người dân thành phố luôn đạt quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế.

Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.999.997 tiếp nhận và xử lý cuộc gọi, phản ánh của khách hàng

Xây dựng mô hình đô thị cấp nước thông minh

Từ năm 2016, hệ thống cấp nước của SAWACO đã đảm bảo cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân trên địa bàn thành phố và là địa phương đầu tiên trong cả nước đạt tỷ lệ này. Đây là dấu mốc quan trọng của ngành cấp nước thành phố, đồng thời phản ánh nỗ lực lâu dài của SAWACO trong việc đảm bảo chất lượng nước đạt quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế. Để đạt được dấu mốc này, SAWACO đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược như: phát triển hạ tầng đồng bộ trên cơ sở các quy hoạch được duyệt. Tính đến nay năng lực sản xuất toàn hệ thống đã đạt 2,4 triệu m3/ngày, với hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước đồng bộ khoảng 12.000km.

Phía sau kết quả ấy có thể kể đến sự đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư và người lao động ngành cấp nước thành phố. Mỗi ngày, hàng triệu mét khối nước được xử lý, vận hành và đưa vào mạng lưới cấp nước rộng khắp thành phố. Từng công đoạn trong quy trình sản xuất và phân phối nước đều đòi hỏi độ chính xác cao nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục, an toàn và ổn định. Trong hành trình đó, Nhà máy nước Thủ Đức được xem là biểu tượng tiêu biểu của ngành nước TPHCM với hơn 60 năm hoạt động. Nhà máy không chỉ đảm nhiệm vai trò sản xuất nước sạch mà còn lưu giữ những giá trị truyền thống của ngành cấp nước đô thị. Từ các công trình kỹ thuật đầu tiên mang dấu ấn thế kỷ XX đến hệ thống hiện đại ngày nay, Nhà máy nước Thủ Đức là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và khả năng thích ứng qua nhiều giai đoạn phát triển.

Không chỉ vậy, từng nhà máy, từng tuyến ống và bộ phận vận hành của SAWACO đã góp phần duy trì sự ổn định của toàn hệ thống cấp nước thành phố. Nhờ đó, niềm tin của người dân dần được dựng xây bằng chất lượng dịch vụ và sự an toàn trong từng dòng nước sạch.

Bên cạnh việc duy trì nguồn nước ổn định, SAWACO không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt. Theo đại diện SAWACO, trong hơn 2 thập niên qua, Tổng Công ty đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước và áp lực gia tăng dân số đô thị. Định hướng đảm bảo an toàn, an ninh cấp nước và hiện đại hóa công nghệ được xác định là nền tảng trong chiến lược phát triển của SAWACO. Theo đó, đơn vị tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và vận hành, hướng tới xây dựng mô hình đô thị cấp nước thông minh.

Minh bạch, thuận tiện trong phục vụ khách hàng

Trong bức tranh chuyển đổi số của thành phố, ngành nước bắt buộc phải trở thành một mảnh ghép mạnh để cùng các đơn vị khác giúp TPHCM trở thành đô thị thông minh. Theo đại diện SAWACO, trong những năm gần đây, SAWACO chuyển từ tư duy “đầu tư ứng dụng” sang “xây dựng nền tảng”. Trong đó Data Center, SWOC, dịch vụ khách hàng số, dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và an toàn thông tin là các lớp nền của mô hình công nghệ thông minh.

Với sinh thái công nghệ thông minh theo 4 lớp liên thông tạo thành một vòng liên kết: hạ tầng bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu được tập trung và chuẩn hóa, điều hành được hỗ trợ bằng thông tin trực quan hơn, trong khi khách hàng được phục vụ thuận tiện và minh bạch hơn đã giúp quá trình chuyển đổi số từng bước hoàn thiện vững chắc.

Cùng với đó, xác định khách hàng là trung tâm của sự phục vụ, trong năm 2025, SAWACO đã triển khai tổng đài Chăm sóc khách hàng thống nhất đầu số 1900 999 997. Ngoài các đường dây nóng của công ty cấp nước khu vực, tổng đài là một đầu số duy nhất, tiếp nhận mọi cuộc gọi của khách hàng tại TPHCM. Theo đại diện SAWACO, việc này giúp người dân dễ ghi nhớ, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ trong chăm sóc khách hàng, tạo đầu mối điều phối tập trung và nâng cao hiệu quả phục vụ. Thông qua tổng đài này, SAWACO có thể nắm bắt mọi thắc mắc, sự cố mà khách hàng gặp phải. Từ đó có sự điều phối các công ty cấp nước khu vực xử lý nhanh chóng cho người dân.

Bên cạnh đó, SAWACO đã ra mắt ứng dụng có tên SAWACO CSKH với khẩu hiệu “SAWACO - Một nền tảng, đa tiện ích”. Đây là ứng dụng dùng chung duy nhất cho toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước trên địa bàn TPHCM (trừ khu vực huyện Củ Chi trước đây). Việc đưa vào sử dụng app SAWACO CSKH nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành cấp nước thành phố.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, SAWACO tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm mọi người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn phục vụ đều được sử dụng nước sạch chất lượng, ổn định và liên tục. Đồng thời, SAWACO hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, hiện đại, có khả năng chống chịu cao trước các thách thức của đô thị lớn và biến đổi khí hậu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, SAWACO tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cung cấp nước sạch; nâng công suất cấp nước lên 2,9 triệu m3/ ngày; phát triển hệ thống truyền tải và phân phối nước sạch đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị của TPHCM. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là giảm tỷ lệ thất thoát nước dưới 12% vào cuối năm 2030, mở rộng chương trình cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi ở các khu vực phù hợp.

Từ năm 2005 đến nay, SAWACO ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Công suất phát nước bình quân tăng từ 1,105 triệu m3/ngày lên khoảng 2,4 triệu m3/ngày. Hệ thống đường ống phát triển từ 2.811km lên gần 11.000km. Số lượng đồng hồ nước tăng từ hơn 563.000 lên hơn 1,6 triệu đồng hồ, phản ánh mức độ mở rộng mạng lưới phục vụ trên toàn địa bàn. Đặc biệt, tỷ lệ thất thoát nước giảm mạnh từ 40,51% xuống còn 12,51%.

PHƯƠNG THẢO