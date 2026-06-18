Cấp nước thông minh trên môi trường số

Đây cũng là sự ghi nhận những nỗ lực của SAWACO trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, từng bước hiện đại hóa ngành cấp nước thành phố theo hướng thông minh, hiệu quả và bền vững.
Theo đó, SAWACO đã triển khai mô hình chuyển đổi số theo hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ đồng bộ và liên thông. Các hợp phần nổi bật gồm Trung tâm dữ liệu (Data Center), Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC), nền tảng dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống dịch vụ khách hàng số và nhiều giải pháp tăng cường an toàn thông tin. Cùng với đó, đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước. Hệ thống SCADA cho phép giám sát, điều khiển từ xa và theo dõi tình trạng vận hành theo thời gian thực. Hệ thống GIS hỗ trợ quản lý dữ liệu hạ tầng đồng bộ, giúp việc phát hiện, xử lý sự cố nhanh chóng và chính xác hơn.