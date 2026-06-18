Cấp nước thông minh trên môi trường số

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa được vinh danh tại giải thưởng “Thành tựu tác động vì Việt Nam số” - Vietnam I4 Impact Awards 2026, nhờ xây dựng hệ sinh thái công nghệ thông minh phục vụ quản trị, vận hành và dịch vụ cấp nước đô thị. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của SAWACO trong ứng dụng khoa học - công nghệ vào lĩnh vực cấp nước đô thị.

Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước giúp SAWACO đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý cấp nước sạch

Đây cũng là sự ghi nhận những nỗ lực của SAWACO trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, từng bước hiện đại hóa ngành cấp nước thành phố theo hướng thông minh, hiệu quả và bền vững.

Theo dõi chất lượng nước từ hệ thống online ở nhà máy

Hệ thống tủ điều khiển tự động tại nhà máy nước

Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.999.997 tiếp nhận và xử lý cuộc gọi của khách hàng

Theo đó, SAWACO đã triển khai mô hình chuyển đổi số theo hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ đồng bộ và liên thông. Các hợp phần nổi bật gồm Trung tâm dữ liệu (Data Center), Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC), nền tảng dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống dịch vụ khách hàng số và nhiều giải pháp tăng cường an toàn thông tin. Cùng với đó, đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước. Hệ thống SCADA cho phép giám sát, điều khiển từ xa và theo dõi tình trạng vận hành theo thời gian thực. Hệ thống GIS hỗ trợ quản lý dữ liệu hạ tầng đồng bộ, giúp việc phát hiện, xử lý sự cố nhanh chóng và chính xác hơn.

Chuyên viên Công ty CP Cấp nước Thủ Đức kiểm tra hệ thống giám sát chất lượng nước online trên mạng cấp nước

Khách hàng thực hiện các giao dịch cấp nước trên môi trường số

ĐINH BÍCH - HOÀNG LONG