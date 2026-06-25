Tặng hệ thống xử lý nước giếng tại tỉnh Tây Ninh

Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn (CHOWACO) vừa phối hợp các đơn vị đồng hành và mạnh thường quân tổ chức Lễ bàn giao hệ thống xử lý nước giếng tại Trường Tiểu học Phước Lại, xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh).

Đã đăng trang Xã hội hóa ngày 25-6-2026

Chương trình xuất phát từ thực tế nguồn nước giếng tại trường bị nhiễm phèn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập của giáo viên, học sinh. Theo đó, CHOWACO đã hỗ trợ cải tạo, lắp đặt hệ thống xử lý nước nhằm mang đến nguồn nước sạch, an toàn và ổn định cho nhà trường.

Tại buổi lễ, đại diện CHOWACO đã thực hiện nghi thức bàn giao hệ thống xử lý nước tặng nhà trường. Công trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong việc cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia và cam kết đồng hành cùng cộng đồng của doanh nghiệp. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, CHOWACO tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên nước và chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

KIM NGÂN