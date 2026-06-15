Những nhà máy nước hiện đại

Qua 21 năm thành lập, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tăng năng lực sản xuất nước hơn 200% (đạt trên 2,4 triệu m3/ngày đêm), mạng lưới đường ống tăng gần 500%, số lượng đồng hồ nước tăng 300%. Tổng công ty hướng đến khai thác nước bền vững thông qua việc tăng công suất cấp nước lên 2,9 triệu m3/ngày (đến năm 2030).

Khuôn viên cụm Nhà máy nước Thủ Đức nhìn từ trên cao về đêm

Bên trong Nhà máy nước Thủ Đức với hệ thống thiết kế hiện đại

Trong đó, Nhà máy Nước Thủ Đức đảm nhận nhiệm vụ cấp nước chủ lực cho sản xuất và đời sống ở phía Đông và Đông Bắc. Nhà máy Nước Tân Hiệp, với nguồn nước từ sông Sài Gòn đã góp phần đảm bảo sự ổn định và bền vững trong cấp nước cho hàng triệu cư dân ở phía Tây và Tây Nam. Nhà máy Nước Tân Hiệp 2 và Nhà máy Nước Kênh Đông cùng hệ thống giếng ngầm góp phần đảm bảo cấp nước an toàn và cấp nước cho vùng sâu vùng xa.

Từ tủ tín hiệu, nhân viên nhà máy nước kịp thời phát hiện những bất thường

TPHCM cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chỉ tiêu 100% người dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch, chất lượng nước luôn đạt quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế. Hiện các nhà máy nước tại thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ trong tích hợp tự động hóa, IoT, AI và mô hình Digital Twin. Việc này giúp tối ưu hóa quy trình lọc, giảm thiểu thất thoát nước và tự động hóa toàn diện từ khai thác đến phân phối.

Nhân viên điều khiển hệ thống chân vôi tự động tại Trạm bơm nước thô Hòa Phú

Nhân viên Nhà máy nước Tân Hiệp kiểm tra mẫu nước tại phòng thí nghiệm hiện đại

ĐINH BÍCH - HOÀNG LONG