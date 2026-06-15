Những nhà máy nước hiện đại

Trong đó, Nhà máy Nước Thủ Đức đảm nhận nhiệm vụ cấp nước chủ lực cho sản xuất và đời sống ở phía Đông và Đông Bắc. Nhà máy Nước Tân Hiệp, với nguồn nước từ sông Sài Gòn đã góp phần đảm bảo sự ổn định và bền vững trong cấp nước cho hàng triệu cư dân ở phía Tây và Tây Nam. Nhà máy Nước Tân Hiệp 2 và Nhà máy Nước Kênh Đông cùng hệ thống giếng ngầm góp phần đảm bảo cấp nước an toàn và cấp nước cho vùng sâu vùng xa.
TPHCM cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chỉ tiêu 100% người dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch, chất lượng nước luôn đạt quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế. Hiện các nhà máy nước tại thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ trong tích hợp tự động hóa, IoT, AI và mô hình Digital Twin. Việc này giúp tối ưu hóa quy trình lọc, giảm thiểu thất thoát nước và tự động hóa toàn diện từ khai thác đến phân phối.