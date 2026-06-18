Nước và cuộc sống

10 video clip vào chung kết cuộc thi “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”

SGGP

Ban tổ chức cuộc thi thiết kế video clip tuyên truyền với chủ đề “Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng” đã công bố điểm vòng sơ khảo. Qua đó tuyển chọn 10 tác phẩm xuất sắc tham gia vòng chung kết, xếp hạng cuộc thi.

Đó là các tác phẩm: Một giọt nước - ngàn sự quan tâm; Giải pháp thanh toán không tiền mặt (Công ty CP Cấp nước Trung An); Văn hóa tạo đột phá; Đột phá công nghệ trọn vẹn niềm tin; app SAWACO - Dịch vụ trong tầm tay (Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn); Khách hàng là trung tâm (Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn); Dòng chảy tận tâm - Nâng tầm trải nghiệm khách hàng SAWACO (Nhà máy nước Thủ Đức); Cấp nước Gia Định đồng hành cùng khách hàng (Công ty CP Cấp nước Gia Định); Phú Hòa Tân - Thương hiệu cấp nước vững bước cùng bạn (Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân); Dấu ấn dịch vụ cấp nước (Công ty CP Cấp nước Thủ Đức).

10 tác phẩm vào vòng chung kết đang được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của SAWACO để tổ chức bình chọn trực tuyến. Kết quả chung cuộc dự kiến sẽ được công bố và trao giải tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Tổng công ty.

HUỲNH NHƯ

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Phú Hòa Tân SAWACO Nhà máy nước Thủ Đức Giọt nước Trong tầm tay App Cấp nước Sơ kết công tác Tận tâm Dòng chảy NS&CS

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