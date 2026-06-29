Chia sẻ kinh nghiệm vận hành hệ thống cấp nước chuyên sâu

Buổi tham quan nhằm giúp cán bộ, công nhân viên ngành cấp nước hiểu thêm về thực tiễn công tác quản lý hệ thống cấp nước. Cụ thể, hai bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo trì, bảo dưỡng trạm bơm giếng (chu kỳ, tần suất, phương pháp thực hiện và kiểm tra định kỳ); công tác vệ sinh công nghiệp tại khu xử lý, trạm bơm và khu vận hành của Nhà máy nước Tân Phú; trao đổi các sáng kiến tiết kiệm điện năng tại các trạm bơm công suất lớn và kinh nghiệm kiểm soát, giảm tỷ lệ thất thoát nước trong quá trình vận hành, phân phối…

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn, công nghệ xử lý nước ngầm được thực hiện theo trình tự: nước thô từ các trạm bơm giếng tập trung về dàn mưa (làm thoáng tự nhiên). Nước sau dàn mưa được châm vôi và Clor, qua bể trộn đứng để trộn hóa chất. Tiếp theo đến bể lắng tiếp xúc ngang rồi qua bể lọc nhanh (loại hở trọng lực), nước sau khi lọc được châm Clor (khử trùng) và Fluor rồi vào bể chứa nước sạch và được Trạm bơm cấp II (bơm nước sạch) bơm vào mạng cấp nước thành phố để tiêu thụ.

Qua chuyến tham quan thực tế tại các khu vực sản xuất của Nhà máy nước Tân Phú, cán bộ, đội ngũ kỹ thuật của Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ đã có được những góc nhìn trực quan sinh động. Đại diện công ty cho biết, việc học tập, cập nhật các mô hình vận hành tiên tiến thời gian qua giúp đơn vị nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao năng lực quản lý và vận hành, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho khách hàng.

MINH TÌNH