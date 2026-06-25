Giọt nước tinh khiết ở cuối nguồn

Không còn cảnh xếp hàng tại các điểm đặt bồn, mua từng can nước sạch. Cũng qua rồi giai đoạn do ở cuối nguồn của dòng chảy, áp lực nước luôn yếu nên người dân thường xuyên mất nước, nước đục. Giờ đây, chỉ cần mở vòi là những giọt nước sạch, tinh khiết tuôn chảy phục vụ nhu cầu của người dân khu vực các quận 4, 7 và huyện Nhà Bè (trước đây). Cùng với đó, các dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng được Công ty CP Cấp nước Nhà Bè đưa đến người dân bằng hình thức trực tuyến.

Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Cấp nước Nhà Bè theo dõi các dữ liệu tại Trung tâm điều hành thông minh

Giọt nước từ tâm

Hơn 15 năm trước, khi đặt chân đến mảnh đất Nhà Bè, ông Dương Văn Hòa, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, đồng cảm với hình ảnh người dân bên những lu nước phèn đục. Hình ảnh đó khiến ông trăn trở suốt những năm tháng gắn bó với ngành nước. Ông cho biết, đến bây giờ đôi lúc bản thân vẫn giật mình khi nhớ lại những cuộc gọi liên tục báo thiếu nước sạch vào thời điểm ấy.

Nhiều người vẫn không quên thời điểm những năm ấy, cứ vào mùa khô, dọc theo đường Huỳnh Tấn Phát phía bên kia cầu Phú Xuân, người dân phải xếp hàng tại các điểm đặt bồn, mua từng can nước sạch. Nhưng có khi người dân phải về tay không sau thời gian chờ đợi. Dù thời điểm căng thẳng do khô hạn, xe bồn ngày đêm chở nước từ khu vực trung tâm về châm vào bồn, bơm trực tiếp vào đường ống để phục vụ người dân, nhưng vẫn không đủ cung cấp cho người dân.

Do ở cuối nguồn của dòng chảy, áp lực nước luôn yếu, hạ tầng chồng chéo, giải phóng mặt bằng kéo dài, nên bài toán đưa nước sạch về cho người dân khu vực Nhà Bè chưa bao giờ dễ dàng. Cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty luôn đau đáu tìm giải pháp, từ điều tiết áp lực, phân phối lại nguồn nước cho đến kiên trì tháo gỡ từng vướng mắc.

Năm 2010, khi Nhà máy nước BOO Thủ Đức (công suất 300.000m3/ ngày) phát nước và có đường ống lớn truyền tải nước sạch trực tiếp về Nhà Bè, tình trạng thiếu nước ở đây dần được cải thiện. Từ một khu vực cuối nguồn, khu vực Nhà Bè gần như là đầu nguồn vì sử dụng trực tiếp nguồn nước của Nhà máy nước BOO Thủ Đức. Có được nguồn nước dồi dào, Cấp nước Nhà Bè tập trung vào công tác phát triển mạng lưới đường ống, đưa nước sạch về vùng sâu, vùng xa của quận 7, huyện Nhà Bè (trước đây). Trăn trở khi nhìn người dân chật vật với nguồn nước ô nhiễm, nhân viên ngành cấp nước tự nhủ lòng không được phép dừng lại. Cũng từ những trăn trở ấy, Cấp nước Nhà Bè đã có được những thành tựu như mong đợi. Đó là mạng lưới ống nước đã bao phủ khắp vùng cuối nguồn và duy trì 100% tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch.

Khi nước sạch cung cấp đến người dân trên địa bàn phụ trách đã ổn định, Cấp nước Nhà Bè thấu cảm với người dân huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An trước đây) trong cảnh thiếu nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất. Vậy là đường ống nước đưa hơn 5.000m3 nước sạch mỗi ngày từ Nhà Bè đã chảy qua Cần Giuộc, mang theo hơi ấm tình người, xóa tan nỗi lo về nước sạch của bà con nơi đây.

Nhân viên Công ty CP Cấp nước Nhà Bè hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch trên điện thoại thông minh

Thân thiện, chuyên nghiệp

Đến trụ sở Công ty CP Cấp nước Nhà Bè ngày nay, người dân không chỉ thấy một cơ sở khang trang, hiện đại, mà còn cảm nhận được sự thân thiện, chuyên nghiệp từ cán bộ, công nhân viên. Được sự hỗ trợ của nhân viên Cấp nước Nhà Bè, ông Nguyễn Hoàng Lâm, ngụ phường Tân Thuận đã đăng ký xong định mức nước cho công nhân ở khu trọ của mình. “Tôi không rành về công nghệ nên đến trực tiếp trụ sở để đăng ký định mức nước. Tôi được nhân viên hướng dẫn tận tình để cài ứng dụng chăm sóc khách hàng, và thực hiện các bước thủ tục rất đơn giản. Tôi hài lòng với cách phục vụ khách hàng tận tình của nhân viên công ty”, ông Lâm chia sẻ.

Tổ trưởng Tổ Chăm sóc khách hàng, Cấp nước Nhà Bè, cho biết, chỉ cần có điện thoại thông minh, khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ của công ty mà không cần đến trực tiếp. Bởi hiện nay, nhiều dịch vụ của đơn vị đã được triển khai trên nền tảng số, rất thuận lợi cho người dân. Thông qua kênh chăm sóc khách hàng trên zalo, khách hàng có thể thực hiện các thủ tục đăng ký và ký hợp đồng trực tuyến mà không phải đến điểm giao dịch.

Không chỉ dịch vụ ký hợp đồng mới, mà nhiều dịch vụ khác như: đăng ký định mức, sửa chữa hệ thống cấp nước, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước... đều được công ty thực hiện qua app của đơn vị. Điều này vừa hạn chế tối đa việc đi lại, vừa giúp minh bạch hóa toàn bộ quy trình. Mọi trạng thái xử lý hồ sơ, từ tiếp nhận đến khi hoàn tất, đều được công khai trên các kênh dịch vụ số, cho phép khách hàng giám sát tiến độ một cách dễ dàng.

Theo đại diện Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, từ thành công trong chuyển đổi số, đơn vị đã giúp xóa đi cảnh người dân phải xếp hàng chờ trả tiền nước và thực hiện các thủ tục hành chính khác. Hiện tại, 100% khách hàng của đơn vị đã giao dịch trực tuyến và hợp đồng điện tử. Đây là thành quả của tập thể mà công ty rất tự hào, nhất là nhận được niềm tin yêu của người dân qua từng đánh giá, phản hồi.

Để đạt được những thành quả trên, Cấp nước Nhà Bè luôn quan tâm và lấy nguồn nhân lực làm trung tâm trong mọi chiến lược hoạt động. Ông Dương Văn Hòa chia sẻ, con người là yếu tố quyết định để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. Công ty luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực nguồn nhân lực; xây dựng môi trường hướng tới mọi cá nhân được thỏa sức sáng tạo và học hỏi để vươn tới đỉnh cao nghề nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu “Giọt nước từ tầm - Nâng tầm giá trị”.

Tại Công ty CP Cấp nước Nhà Bè, mọi sáng kiến cải tiến, sự sáng tạo đều được quan tâm ủng hộ để ứng dụng vào thực tiễn cũng như có cơ chế khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, mỗi cá nhân tại đơn vị đều được tạo điều kiện phát huy năng lực, nhất là các sáng kiến để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

HUỲNH NHƯ