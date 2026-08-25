SAWACO đảm bảo nước sạch cho TPHCM

Tăng cường các giải pháp kỹ thuật, chú trọng đào tạo đội ngũ vận hành, kiểm soát chất lượng nước từ nguồn đến vòi sử dụng… là những giải pháp mà Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) triển khai, nhằm đảm bảo cấp nước an toàn trong bối cảnh El Nino giai đoạn 2026-2027 có thể diễn ra.

SAWACO ứng dụng công nghệ trong vận hành hệ thống cấp nước

Kết quả dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn cũng như các mô hình dự báo khí hậu uy tín quốc tế nhận định El Nino sẽ tiếp tục duy trì trong nửa cuối năm 2026 và kéo dài sang năm 2027 với xác suất rất cao. Trước khả năng này, trong giai đoạn 2026-2027, SAWACO xác định, ngành cấp nước có thể đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, với sự chủ động trong công tác theo dõi diễn biến nguồn nước, tăng cường cảnh báo sớm và xây dựng các kịch bản ứng phó, ngành cấp nước có thể giảm thiểu các bất lợi, bảo đảm duy trì hoạt động cấp nước an toàn, ổn định và liên tục cho người dân.

Hiện nay, nguồn nước phục vụ sản xuất nước sạch cho TPHCM chủ yếu được khai thác từ hệ thống sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Để chủ động ứng phó với nguy cơ xâm nhập mặn và các tác động của biến đổi khí hậu, SAWACO xây dựng, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt. Cụ thể, tăng cường quan trắc, giám sát liên tục chất lượng nguồn nước tại nguồn, phối hợp các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý hồ chứa thượng nguồn để cập nhật tình hình thủy văn, lưu lượng và diễn biến xâm nhập mặn, từ đó chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác và vận hành.

Bên cạnh đó, SAWACO đầu tư phát triển và liên kết mạng lưới cấp nước, nghiên cứu đa dạng hóa nguồn nước, tăng cường năng lực dự phòng nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống. “Song song với các giải pháp kỹ thuật, ngành cấp nước Thành phố chú trọng đào tạo đội ngũ vận hành, tăng cường truyền thông, khuyến cáo người dân sử dụng nước sạch tiết kiệm, hợp lý”, đại diện SAWACO chia sẻ.

Ngành cấp nước thành phố thường xuyên thực hiện kiểm soát chất lượng nước từ khâu khai thác, xử lý, truyền tải đến mạng lưới phân phối, nhằm bảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Đại diện SAWACO cho biết, đơn vị xác định việc đồng hành với khách hàng, cung cấp thông tin, tư vấn kỹ thuật và tiếp nhận phản ánh liên quan đến chất lượng nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình cung cấp nước sạch cho thành phố.

PHƯƠNG THẢO