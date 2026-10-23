Hơn 1.500 đồng hồ nước thông minh đang được nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – SAWACO) triển khai lắp đặt cho các hộ dân tại xã Cần Giờ. Hoạt động giúp bảo đảm nguồn nước sạch an toàn, liên tục cho người dân.

Trưa ngày 22-10, sau khi nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ (gọi là Xí nghiệp) lắp đặt xong đồng hồ nước đến nhà, bà Huỳnh Thị Sanh (73 tuổi), ngụ ấp Hưng Thạnh, xã Cần Giờ (TPHCM) đưa tay mở vòi nước, thấy một dòng nước sạch, mát chảy ra, bà Sanh vui mừng: “Nước mạnh quá, mát quá. Vậy là từ nay không phải lo cảnh nước yếu rồi”.

Bà Huỳnh Thị Sanh trong niềm vui đón dòng nước sạch ngày 22-10

Là người sống từ nhỏ tại địa phương, bà Sanh cho biết ngày trước để có nước sạch sử dụng gia đình phải đi đổi nước ở xe bồn, ghe với giá cao. Những năm gần đây có nước sạch đến tận nhà nhưng yếu. Giờ được gắn đồng hồ miễn phí, nước lại mạnh nên bà Sanh rất mừng.

Ngoài gia đình bà Sanh, trong ngày 22-10, nhân viên Xí nghiệp cũng tiến hành lắp đặt đồng hồ nước thông minh cho hàng trăm hộ dân tại xã Cần Giờ.

Chung niềm vui đó, ông Nguyễn Văn Hùng, ngụ đường Giồng Cháy, ấp Tân Thạnh, xã Cần Giờ cho biết, từ năm 2018, gia đình đã sử dụng nước máy do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ cung cấp, nhưng đầu tháng 10-2026 thì nước yếu nên ông gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Giữa tháng 10, khi nhân viên Xí nghiệp hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước mới, ông hết nỗi lo nước yếu.

Nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ gắn đồng hồ nước thông minh cho người dân ngày 22-10

Theo ông Lê Văn Lý, Phó Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, tính đến nay, đơn vị đã phủ kín hệ thống nước sạch thông qua đồng hồ nước đến tận các hộ dân tại xã An Thới Đông với 5.800 hộ. Tại xã Bình Khánh tỷ lệ cấp nước trực tiếp qua đồng hồ đạt hơn 32%.

Riêng xã Cần Giờ, Xí nghiệp đang tập trung đợt cao điểm giai đoạn 1 (từ này đến giữa tháng 12-2026), thực hiện thay thế đồng hồ cũ và gắn đồng hồ mới cho 1.500 hộ dân. Từ tháng 1-2027 sẽ gắn mới đồng hồ nước cho 6.000 hộ dân còn lại.

Riêng xã đảo Thạnh An hiện nay chưa có nguồn nước máy, nên Thành phố đang phấn đấu đầu tư hệ thống mạng lưới cung cấp nước sạch cho xã đảo trong năm 2027.

Ông Lê Văn Lý cho biết, nhu cầu sử dụng nước bình quân hàng ngày tại bốn xã thuộc khu vực huyện Cần Giờ (trước đây) tăng từ hơn 16.990 khối năm 2025 lên hơn 26.880 khối trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 9-2026. Nhu cầu tăng nhanh tạo áp lực lên hệ thống cấp nước hiện hữu.

Để mở rộng khả năng phục vụ, SAWACO đã đầu tư thêm hơn 294km đường ống từ năm 2012 đến nay, nâng tổng chiều dài đường ống do đơn vị đầu tư tại khu vực lên hơn 334km. Riêng tại xã Cần Giờ, hiện đơn vị triển khai 6 dự án phát triển mạng lưới cấp nước với tổng chiều dài hơn 70km, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

THÁI PHƯƠNG