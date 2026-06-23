21 năm hiện đại hóa, khẳng định vị thế cấp nước hàng đầu

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Bùi Thanh Giang, Tổng Giám đốc SAWACO chia sẻ, từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, thách thức về cơ sở hạ tầng, nguồn lực và yêu cầu phát triển ngày càng cao của Thành phố, SAWACO đã từng bước khẳng định vị thế là đơn vị hàng đầu trong trong lĩnh vực cấp nước đô thị tại Việt Nam và khu vực.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM" đến 2 cá nhân

Hệ thống cấp nước không ngừng được đầu tư mở rộng với tổng công suất cấp nước hiện nay đạt 2,4 triệu m3/ngày (tăng 217% so với năm 2005), phục vụ nhu cầu sử dụng nước cho hơn 11 triệu dân và 3 triệu khách du lịch, vãng lai trên địa bàn TPHCM (trước đây). Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, công nghệ và phương thức quản trị từng bước được hiện đại hóa, quản trị cấp nước thông minh, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, chất lượng.

Theo ông Bùi Thanh Giang, từ những nỗ lực của tập thể, năm 2016, TPHCM đạt chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch và tiếp tục duy trì tỉ lệ này cho đến nay. Đồng thời, đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

3 cá nhân SAWACO vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Một trong những thành tựu đáng ghi nhận là Tổng Công ty đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trung tâm Vận hành Hệ thống Cấp nước (SWOC) hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó triển khai App SAWACO CSKH trên nền tảng chung cho tất cả các đơn vị cấp nước thành viên với giao diện và tính năng đồng bộ, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin hóa đơn, lịch sử dùng nước, thực hiện các dịch vụ trực tuyến và thanh toán.

Dịp này, SAWACO tri ân nguyên lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng Công ty qua các thời kỳ.

Nhân kỷ niệm 21 năm ngày thành lập, 3 cá nhân Tổng Công ty vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM”; 9 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì có thành tích trong 2 năm liên tục (2024 – 2025). Tổng Công ty cũng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Ngày 24-5-2005, Công ty Cấp nước TPHCM được chuyển đổi thành Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Từ cột mốc này, SAWACO đã có những bước tiến vượt bậc trên nhiều phương diện, thể hiện qua các chỉ tiêu chủ yếu: Năng lực sản xuất nước được mở rộng, công suất phát nước bình quân đạt khoảng 2,4 triệu m³/ngày; Mạng lưới đường ống được đầu tư phát triển, đạt gần 11.000 km; Số lượng khách hàng sử dụng nước tăng, thể hiện qua số đồng hồ nước từ 563.686 cái lên 1.605.527 cái; Tỷ lệ thất thoát nước kéo giảm từ 40,51% xuống còn 12,51%; Tổng số nhân sự tính đến cuối năm 2025 của Tổng Công ty là 4.180 người.

PHƯƠNG THẢO