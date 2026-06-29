Hướng đến giao dịch cấp nước trực tuyến 100%

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã ban hành kế hoạch chuyển đổi 100% dịch vụ cấp nước sang hình thức trực tuyến từ nay đến năm 2030. Với lộ trình này, người dân TPHCM sẽ không phải mất thời gian, công sức đi đến trụ sở công ty cấp nước, mà có thể ngồi nhà để được phục vụ.

Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước giúp SAWACO đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý cấp nước sạch

Giải quyết nhanh chóng nhu cầu của khách hàng

Chuyển đổi 100% dịch vụ cấp nước sang hình thức trực tuyến là bước đi trọng tâm của SAWACO nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hiện đại hóa quản trị và xây dựng hệ thống cấp nước thông minh. Theo đó, đơn vị hướng đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ khách hàng số hiện đại, thuận tiện và đồng bộ trên toàn hệ thống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tối ưu hóa hoạt động quản lý và xây dựng ngành cấp nước hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ cho hơn 14 triệu dân đô thị của TPHCM.

Ở khu vực phía Nam thành phố, điều kiện đi lại vốn xa xôi cách trở, để triển khai kế hoạch chuyển đổi 100% dịch vụ cấp nước trực tuyến, Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ (đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - SAWACO, hiện quản lý cấp nước cho khu vực Cần Giờ) đã thiết lập kênh tương tác trực tuyến với người dân các xã vùng sâu nhằm giải quyết các dịch vụ cấp nước một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Nếu trước đây, người dân ở cù lao Mỹ Khánh (xã Bình Khánh, TPHCM) phải đi xa hàng chục cây số mới đến điểm đóng tiền nước, thì hơn 1 năm qua, người dân không phải mất công sức đi xa, mà có thể ngồi tại nhà đóng tiền nước qua ứng dụng chăm sóc khách hàng (app SAWACO CSKH). Sau khi được nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ hướng dẫn cách cài ứng dụng SAWACO CSKH cũng như cách tra cứu thông tin về dịch vụ cấp nước, ông Nguyễn Văn Nhiễu (ngụ cù lao Mỹ Khánh) thấy vô cùng tiện lợi. Không chỉ đóng tiền nước, từ ứng dụng này, ông Nhiễu còn theo dõi chỉ số đồng hồ nước, theo dõi lượng tiêu thụ, hóa đơn hàng tháng, thông báo tiền nước, nhắc thanh toán, thanh toán trực tuyến; thông báo thi công, sửa chữa, gián đoạn nước, chất lượng nước… “Có lúc nước yếu hay cần bổ sung thông tin nhân khẩu, tôi chỉ cần nhắn qua ứng dụng là được hỗ trợ ngay. Người lớn tuổi như tôi ban đầu còn ngại công nghệ nhưng khi dùng quen sẽ thấy rất tiện”, ông Nhiễu nói.

Nhân viên cấp nước hướng dẫn người dân ở cù lao Mỹ Khánh, xã Bình Khánh cài đặt và sử dụng app SAWACO CSKH

Ông Trần Văn Túc, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ, cho biết, đến nay cơ bản 100% người dân trên địa bàn phục vụ của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đều đã được sử dụng nước sạch. Đó cũng là kết quả từ sự nỗ lực của ngành nước thành phố, nhất là xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng. Điểm nổi bật mà đơn vị đạt được là gắn đồng hồ nước thông minh cho nhiều hộ dân ở các nơi đi lại còn khó khăn, kết nối với hệ thống quản lý tập trung của đơn vị nhằm phục vụ người dân vùng ven ngày càng thuận tiện và hiệu quả hơn.

Không chỉ khu vực xã đảo cảm nhận sự thuận tiện từ trải nghiệm dịch vụ cấp nước trên môi trường số, mà người dân ở khu vực trung tâm cũng nhận được nhiều tiện ích. Vào đầu tháng 6, ông Trần Thanh Nhàn (60 tuổi, ngụ phường Tân Phú), mở điện thoại kiểm tra hóa đơn nước của gia đình qua ứng dụng SAWACO CSKH. Chỉ vài thao tác đơn giản, ông có thể xem chỉ số nước sử dụng của gia đình trong tháng và thực hiện thanh toán trực tuyến. Ông Nhàn chia sẻ, trước đây, mỗi lần cần đăng ký thêm định mức hay hỏi thông tin hóa đơn, ông phải đến trực tiếp điểm giao dịch của công ty cấp nước, mất nhiều thời gian. Giờ đây, chỉ cần ngồi tại nhà với vài thao tác trên điện thoại, ông Nhàn có thể được giải đáp tất cả các thông tin đang cần.

Ứng dụng dữ liệu số chuẩn hóa quy trình

Trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số và xã hội số, ngành cấp nước cũng cần thích ứng nhanh với xu hướng công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Đại diện SAWACO cho biết, theo định hướng phát triển, đơn vị sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống dịch vụ khách hàng trên nền tảng số, tạo điều kiện để người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp nước thông qua môi trường trực tuyến. Việc số hóa toàn bộ quy trình không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân mà còn nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác phục vụ.

Theo kế hoạch, năm 2026, SAWACO tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, vận hành hệ thống quản lý khách hàng hiện đại, ứng dụng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý mạng lưới cấp nước, giám sát vận hành cũng như chăm sóc khách hàng. Tổng công ty cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thông minh, đồng bộ giữa tổng đài chăm sóc khách hàng, ứng dụng di động và các kênh giao dịch trực tuyến. Trước mắt, SAWACO và các đơn vị cấp nước thành viên tập trung chuyển đổi hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử và xử lý trực tuyến toàn trình. Cùng với đó, chuẩn hóa biểu mẫu điện tử dùng chung trên toàn hệ thống; triển khai giải pháp ký số, ký điện tử, xác thực điện tử đối với khách hàng. Từng bước thay thế hồ sơ giấy, bảo đảm khách hàng có thể thực hiện, hoàn tất thủ tục dịch vụ cấp nước trên môi trường trực tuyến. Đặc biệt, SAWACO sẽ công khai quy trình, thành phần hồ sơ, trạng thái xử lý trên các kênh dịch vụ số của Tổng công ty.

Riêng đối với dịch vụ chăm sóc khách hàng, đại diện SAWACO chia sẻ, Tổng công ty sẽ nâng cấp hệ thống chăm sóc khách hàng và tổng đài. Sử dụng ứng dụng chatbot, voicebot và các tiện ích AI trong tiếp nhận, tư vấn, phân loại và chuyển xử lý yêu cầu khách hàng.

Ngoài mục tiêu chuyển đổi toàn bộ dịch vụ sang trực tuyến, SAWACO cũng đặt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2026 như: duy trì tỷ lệ 100% hộ dân trong vùng phục vụ được tiếp cận nước sạch, giảm tỷ lệ thất thoát nước dưới 12,8%, đồng thời xây dựng hệ thống cấp nước an toàn, hiện đại và phát triển bền vững. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho ngành cấp nước thành phố, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn trong thời đại số.

Lộ trình số hóa dịch vụ cấp nước của SAWACO - Giai đoạn 1 (từ quý 2-2026 đến quý 4-2026): Tập trung rà soát, chuẩn hóa các biểu mẫu điện tử và triển khai 100% hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ đủ điều kiện. - Giai đoạn 2 (2027-2028): Mở rộng triển khai trực tuyến toàn trình các dịch vụ còn lại, hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị và bảng điều khiển (dashboard) giám sát chất lượng phục vụ. - Giai đoạn 3 (2028-2030): Hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ khách hàng số. Đây là lúc mô hình trung tâm chăm sóc khách hàng tập trung đi vào vận hành, ứng dụng AI toàn diện và quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực.

PHƯƠNG THẢO