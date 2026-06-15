Nâng cao kỹ năng số trong chăm sóc khách hàng

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức chương trình tập huấn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiệp vụ chăm sóc khách hàng và quản trị văn phòng”. Đây là chương trình dành cho lãnh đạo cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc và đội ngũ nhân viên, chuyên viên phụ trách các công tác liên quan.

Chương trình có sự tham gia của đội ngũ báo cáo viên là các nhà khoa học và chuyên gia uy tín trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thông tin. Người tham gia khóa tập huấn được nghe các chuyên đề tổng quan về vai trò của AI, lưu ý các vấn đề về an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu khi ứng dụng công nghệ AI trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Chuyên đề đóng vai trò nền tảng dẫn nhập, giúp đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý của Tổng công ty nắm vững những kiến thức, kỹ năng cần thiết để quản lý và ứng dụng công nghệ hiệu quả trong thực tiễn công việc.

Chương trình được kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và thực hành. Học viên được trực tiếp trải nghiệm và nâng cao năng lực quản lý thông qua các công cụ AI thông dụng. Học viên được tiếp cận nhiều chuyên đề chuyên sâu như: Tư duy quản trị thời đại AI; AI trong phân tích dữ liệu và ra quyết định; Kịch bản vận hành và thử nghiệm AI thực tế tại SAWACO.

Ngoài ra, nhân viên, chuyên viên phụ trách công tác chăm sóc khách hàng và quản trị văn phòng tại Tổng công ty được tham gia các chuyên đề tập trung vào tâm lý khách hàng trong thời đại số, các mẫu câu lệnh (prompt) thông dụng và những tình huống ứng dụng thực tế. Những chia sẻ từ các báo cáo viên đã mang đến cho học viên Tổng công ty những góc nhìn thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực số và kỹ năng ứng dụng AI trong công việc, đồng thời thúc đẩy đổi mới phương thức chăm sóc khách hàng theo hướng hiện đại, hiệu quả.

KHƯƠNG DUY