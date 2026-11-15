Sức sống cơ sở

Phường Phú Mỹ kết nối hơn 6.500 cơ hội việc làm cho người lao động

SGGPO

Ngày 15-11, Ngày hội Việc làm năm 2026 tại phường Phú Mỹ (TPHCM) mang đến hơn 6.500 cơ hội tuyển dụng, tuyển sinh, đáp ứng nhu cầu tìm việc và bổ sung nhân lực cuối năm.

Chương trình do Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Mỹ, với chủ đề “Kết nối việc làm - Cơ hội nghề nghiệp - Mở rộng tương lai”.

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Ngày hội Việc làm năm 2026 tại phường Phú Mỹ mang đến hơn 6.500 cơ hội tuyển dụng

Theo ban tổ chức, ngày hội có 50 đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp với nhu cầu 5.259 lao động; 81 đơn vị ủy thác tuyển dụng với 1.285 chỉ tiêu. Các ngành tuyển dụng gồm cơ khí, sản xuất công nghiệp, cảng biển - logistics, thương mại, du lịch và năng lượng. Người lao động còn được tư vấn cơ hội làm việc ở nước ngoài.

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Đại diện doanh nghiệp trao đổi với người lao động về vị trí tuyển dụng và chế độ làm việc

Phát biểu khai mạc, bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, đề nghị doanh nghiệp công khai vị trí tuyển dụng, mức lương, chế độ và thực hiện đúng cam kết. Chương trình ưu tiên người hưởng trợ cấp thất nghiệp, người chưa có việc làm ổn định, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

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UBND phường Phú Mỹ khai mạc Ngày hội "Điểm chạm số"

Cùng ngày, UBND phường Phú Mỹ tổ chức Ngày hội “Điểm chạm số”, hỗ trợ người dân trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số.

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NGUYỄN NAM

Từ khóa

Phú Mỹ Tuyển dụng Cảng biển

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