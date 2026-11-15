Khởi tranh môn Judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Từ ngày 15 đến 20-11, tại phường Tam Thắng, TPHCM, 304 vận động viên thuộc 16 tỉnh, thành tranh tài môn judo trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Theo đó, ngày 15-11, môn judo bắt đầu thi đấu tại Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM).

Các vận động viên tranh tài ở 32 nội dung, gồm đối kháng cá nhân với 18 hạng cân, đối kháng đồng đội với 4 nội dung và quyền Kata với 10 nội dung. Chương trình thi đấu kéo dài trong 6 ngày, kết thúc vào ngày 20-11.

Các vận động viên tranh tài môn judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Với yêu cầu “Chính xác - Trung thực - Công bằng”, ban tổ chức bố trí 47 trọng tài cấp quốc gia và quốc tế theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Judo quốc tế (IJF) tham gia điều hành giải.

Hệ thống camera ghi hình hỗ trợ trọng tài xem xét các tình huống trên thảm đấu

Để hỗ trợ công tác trọng tài, ban tổ chức sử dụng 6 camera ghi hình từ nhiều góc trên thảm đấu. Hình ảnh ghi lại cung cấp thêm cơ sở để trọng tài xem xét các tình huống, đưa ra quyết định chính xác, khách quan, hạn chế sai sót ảnh hưởng đến kết quả thi đấu và quyền lợi của vận động viên.

Việc bố trí đội ngũ trọng tài cùng hệ thống ghi hình đa góc nhằm bảo đảm công bằng trong suốt quá trình tranh tài ở các nội dung cá nhân, đồng đội và quyền Kata.

NGUYỄN NAM