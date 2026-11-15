Trong khuôn khổ Giải chạy bộ “Bước chân tiên phong - Vì người nghèo, vì biển đảo quê hương” diễn ra tại phường Bình Cơ (TPHCM), các đơn vị đã đóng góp hơn 600 triệu đồng đến Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương” phường.

Hơn 600 triệu đồng đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương” phường Bình Cơ

Sáng 15-11, tại phường Bình Cơ (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Cơ, Đoàn phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường và Đồn Công an KCN Nam Tân Uyên phối hợp tổ chức Giải chạy bộ “Bước chân tiên phong - Vì người nghèo, vì biển đảo quê hương”.

Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), 82 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2026); hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban Thanh niên Công an TPHCM, Đoàn Sở Xây dựng TPHCM, Trung đoàn Gia Định Thành phố, Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Trung đoàn Bộ binh 6, Công ty Điện lực Bình Dương, Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên, Công ty cổ phần cao su Miền Nam - Caosumina, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Tân Uyên, Ban Chỉ huy Đồn Công an thị xã Tân Uyên, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II - Bộ Công an…

Giải chạy bộ thu hút 350 vận động viên. Chung cuộc, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các cá nhân. Ba giải cao nhất lần lượt trao cho các vận động viên: Triệu Văn Thưởng, Lương Văn Hoàng, Dương Huỳnh Bảo Anh.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích

Dịp này, các đơn vị đồng hành, các nhà hảo tâm tại giải chạy đã cùng chung tay đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì biển đảo quê hương” phường Bình Cơ tổng số tiền 600 triệu đồng.

Các đơn vị còn trao tặng đến địa phương chi phí tài trợ sửa chữa 3 căn nhà cho đoàn viên, đội viên hoàn cảnh khó khăn; 200 lá cờ Tổ quốc; 10 bộ đèn năng lượng chiếu sáng, 20 suất học bổng cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình TPHCM phối hợp Công Ty TNHH TM DV Tổng hợp Song Nguyên trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc đến phường Bình Cơ

Các đơn vị đồng hành trao tặng các phần hỗ trợ thiết thực đến địa phương

Đồng chí Võ Thị Kim Bích - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Cơ, Trưởng ban tổ chức giải chạy bộ, chia sẻ: “Tất cả những sự đóng góp hôm nay không chỉ là những con số đáng trân trọng mà còn là tình cảm, trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng, góp phần chia sẻ những khó khăn và mang đến niềm vui cho người dân. Tôi tin tưởng rằng, tinh thần “Bước chân tiên phong - Vì người nghèo, vì biển đảo quê hương” sẽ không chỉ dừng lại ở một giải chạy mà tiếp tục được lan tỏa bằng những công trình thiết thực, những nghĩa cử nhân ái và hành động trách nhiệm trong đời sống hàng ngày”.

TIỂU TÂN - ĐĂNG TRÂN