Từ bữa cơm sum họp, vợ chồng hòa thuận, chia sẻ việc nhà đến chăm sóc sức khỏe… đều là những yếu tố làm nên hạnh phúc gia đình, được cụ thể hóa thành các tiêu chí đánh giá. Hơn 100 hộ dân ở phường Vũng Tàu (TPHCM) đã đăng ký thực hiện bộ tiêu chí này.

Ngày 15-11, trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, khu phố 12, phường Vũng Tàu phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM triển khai đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc và thí điểm Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc.

Theo đó, có hơn 100 hộ dân phường Vũng Tàu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong đó, 10 hộ đại diện cho các gia đình, thành phần dân tộc, tôn giáo trực tiếp ký phiếu đăng ký.

Các hộ dân khu phố 12, phường Vũng Tàu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, thành phố đã triển khai Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc và là một trong hai địa phương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn thí điểm Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc giai đoạn 2025-2029, cùng với TP Hải Phòng.

Cụ thể, bộ chỉ số được triển khai thí điểm tại xã Bình Mỹ, phường Tam Bình và mở rộng thực hiện ở xã Bình Khánh, phường Vũng Tàu.

Việc đưa bộ chỉ số đến khu phố 12 góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh ngay từ cộng đồng dân cư.

Đồng chí Lưu Thị Hạnh, Phó trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu tại chương trình

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc gồm 5 nhóm nội dung về ứng xử, điều kiện vật chất, tinh thần, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Các tiêu chí đi sâu vào những vấn đề gần gũi với đời sống như vợ chồng hòa thuận, con cháu hiếu thảo, duy trì bữa cơm sum họp, thu nhập ổn định, trẻ em được đến trường, khám sức khỏe định kỳ, mối quan hệ hàng xóm láng giềng…

Ban tổ chức tặng quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Ban tổ chức biểu dương các cá nhân có thành tích trong các cuộc vận động, phong trào thi đua ở

﻿địa phương

Việc thí điểm còn hướng đến khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Dịp này, ngày hội còn tổ chức phát động phong trào xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, gương người tốt - việc tốt và chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

MẠNH THẮNG