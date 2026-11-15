Giáo xứ Phước Lâm trao 200 suất quà, 10 xe đạp cho người khó khăn

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng xe đạp tại chương trình

Chương trình dành cho giáo dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Dịp này, giáo xứ trao 10 xe đạp cho học sinh và 200 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm đến các gia đình khó khăn.

Hoạt động hớt tóc miễn phí phục vụ người dân tại Giáo xứ Phước Lâm

Bên cạnh hoạt động trao quà, giáo xứ tổ chức hớt tóc miễn phí và gian hàng “Quần áo miễn phí”. Người dân có thể lựa chọn trang phục phù hợp với nhu cầu sử dụng. Giáo xứ cũng tổ chức nấu, phát 500 phần cơm trưa miễn phí cho người dân.

Các hoạt động được triển khai trong cùng buổi sáng, từ hỗ trợ bữa ăn, quần áo đến trao phương tiện đi học. Trong đó, những phần quà nhu yếu phẩm giúp các gia đình trang trải một phần sinh hoạt trước mắt; xe đạp hỗ trợ việc đi lại của học sinh.

Giáo xứ Phước Lâm trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Hải

Thông qua chương trình, Giáo xứ Phước Lâm cùng địa phương chăm lo các hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà, suất ăn và hoạt động phục vụ miễn phí thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng giáo xứ với người dân trên địa bàn.

NGUYỄN NAM