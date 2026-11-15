Hơn 500 vận động viên tham gia hội thao phường Phước Thắng

Sáng 15-11, hội thao phường Phước Thắng (TPHCM) năm 2026 diễn ra với 28 đội, hơn 500 vận động viên đến từ các trường học, trạm y tế và khu phố trên địa bàn.

Các đội tranh tài môn kéo co tại hội thao phường Phước Thắng năm 2026

Các đội tranh tài ở 3 môn: kéo co, nhảy bao bố và đi xe đạp chậm. Hội thao mở đầu chuỗi hoạt động của phường chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11); đồng thời hưởng ứng Tuần Văn hóa – Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Tại các phần thi, vận động viên thi đấu trong tiếng cổ vũ của đông đảo cổ động viên. Những môn thể thao gần gũi tạo dịp để cán bộ, nhân viên các đơn vị, trường học và người dân các khu phố cùng giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng thêm sự gắn bó.

Lãnh đạo phường Phước Thắng trao cờ lưu niệm cho các đội

Phát biểu tại hội thao, bà Hoàng Thị Lê Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng, cho biết, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết năm nay nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Theo bà Hoàng Thị Lê Dung, đây cũng là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng. Với sự tham gia của các trường học, trạm y tế và khu phố, hội thao góp phần kết nối các đơn vị với người dân qua hoạt động thể thao, hưởng ứng những ngày kỷ niệm trong tháng 11.

NGUYỄN NAM