Phường Phước Thắng đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Ngày 17-9, phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phước Thắng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, công tác cải cách hành chính của phường tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhất là trong giải quyết hồ sơ và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, từ giữa tháng 12-2025 đến giữa tháng 9-2026, phường Phước Thắng đã tiếp nhận hơn 22.483 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó, hơn 22.365 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%, không phát sinh hồ sơ trễ hạn.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có cấp kết quả giải quyết bản điện tử đạt 100%. Đến ngày 14-9, phường cũng đã tiếp nhận 4.900 hồ sơ phi địa giới hành chính, chiếm 21,8% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng Nguyễn Việt Dũng ghi nhận nỗ lực của các phòng, ban chuyên môn và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Đồng thời nhấn mạnh, cải cách hành chính không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành thủ tục trên giấy tờ mà cần thay đổi tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy sự hài lòng và an tâm của người dân làm mục tiêu cuối cùng.

Chủ tịch UBND phường cũng yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục duy trì kết quả đạt được, bám sát các nội dung cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

NGUYỄN NAM