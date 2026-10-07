Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM: Nối cung - cầu, đưa việc làm đến người lao động

Từ nắm bắt nhu cầu thị trường, tư vấn, giới thiệu việc làm đến kết nối đào tạo và hỗ trợ người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đang chuyển từ cung cấp thông tin sang kết nối đúng người, đúng việc, thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng và khả năng đáp ứng.

Đông đảo người lao động tham gia sàn giao dịch việc làm tại Trụ sở 3, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Nắm chắc nhu cầu, kết nối đúng việc

Thị trường lao động TPHCM đang chuyển dịch cùng với thay đổi của cơ cấu kinh tế, công nghệ và yêu cầu sản xuất. Doanh nghiệp cần nhân lực phù hợp, trong khi một bộ phận người lao động gặp khó khăn khi tìm việc, chuyển đổi nghề hoặc bổ sung kỹ năng.

Từ thực tế đó, Trung tâm khai thác dữ liệu thị trường, cập nhật nhu cầu tuyển dụng để nhận diện nơi cần nhân lực, từ đó tư vấn, giới thiệu người lao động đến cơ hội phù hợp.

9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm tổ chức 163 phiên giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 632.000 lượt người; hơn 34.000 lượt được giới thiệu việc làm, trong đó hơn 11.000 người nhận việc. Trung tâm tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của gần 25.000 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng hàng trăm nghìn lao động.

Điểm đáng chú ý là dữ liệu thị trường không dừng ở thống kê, mà được dùng để nhận diện nhu cầu và điều chỉnh cách kết nối.

Bà Phạm Thị Hoài Thương, Phó phòng Đối tác nhân sự, Công ty ECCO (Việt Nam), cho biết doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng vị trí công nhân may giày. Nhờ sự hỗ trợ kết nối của Trung tâm, doanh nghiệp đã tiếp cận được nguồn ứng viên phù hợp, qua đó tuyển dụng được nhiều lao động đáp ứng yêu cầu và từng bước giải quyết nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Chị Phạm Thị Bảo Tiên (sinh năm 1985) cho biết từng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp. Sau khi được Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm, chị đã tìm được việc nhân viên văn phòng tại Khu công nghiệp VSIP 2, phù hợp với kinh nghiệm và mong muốn của bản thân.

Tư vấn việc làm tại Trụ sở 2, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Những trường hợp này cho thấy hiệu quả của dịch vụ việc làm ở khả năng kết nối đúng nhu cầu, giúp doanh nghiệp tìm được người phù hợp và người lao động tiếp cận việc làm có khả năng gắn bó.

Việc làm gắn đào tạo, mở rộng kết nối

Từ nhu cầu tuyển dụng, Trung tâm kết nối với hoạt động đào tạo nghề, phối hợp hơn 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo hơn 50 ngành, nghề. Nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp được đưa vào tư vấn, định hướng và đào tạo, giúp người lao động lựa chọn nghề, còn cơ sở đào tạo điều chỉnh chương trình, kỹ năng.

Trong 9 tháng, Trung tâm tư vấn đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho 5.957 người; trình ban hành 5.644 quyết định hỗ trợ đào tạo cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó hơn 60% được đào tạo ở các nhóm ngành, nghề có nhu cầu tuyển dụng cao, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận việc làm và đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm kết hợp tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động sớm trở lại thị trường lao động.

Phương thức cung cấp dịch vụ được mở rộng qua website, Zalo OA, các nhóm tuyển dụng, ứng dụng việc làm và dịch vụ công. Trung tâm đồng thời phối hợp với các Trung tâm Dịch vụ việc làm ở một số tỉnh, thành để chia sẻ dữ liệu, kết nối trực tuyến liên vùng, mở rộng nguồn tuyển dụng và cơ hội việc làm.

Từ nắm bắt nhu cầu thị trường đến tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo, hỗ trợ người thất nghiệp và kết nối liên vùng, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM thực hiện chuỗi dịch vụ lấy nhu cầu thực tế làm điểm xuất phát. Qua đó, Trung tâm phát huy vai trò cầu nối, đưa thông tin thị trường đến người lao động, nhu cầu nhân lực đến cơ sở đào tạo và nguồn lao động phù hợp đến doanh nghiệp.

Trung tâm tiếp tục đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ, lấy nhu cầu thực tế của thị trường làm cơ sở nâng chất lượng thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề. Qua đó, giúp người lao động tiếp cận việc làm phù hợp nhanh hơn, doanh nghiệp tìm được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu và tăng hiệu quả kết nối cung cầu trên địa bàn TPHCM. Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

TƯỜNG VY