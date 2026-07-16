TPHCM tập huấn sử dụng ứng dụng đăng ký vỉa hè, lòng đường

Đây là bước chuẩn bị trước khi hệ thống được đưa vào vận hành chính thức trên toàn thành phố, góp phần số hóa việc tiếp nhận hồ sơ, cấp phép, quản lý và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Việc triển khai phần mềm được thực hiện theo chủ trương của UBND TPHCM nhằm xây dựng hệ thống quản lý thống nhất sau khi thành phố sắp xếp đơn vị hành chính.

Quang cảnh buổi tập huấn sử dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè tại TPHCM. Ảnh: TT

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết thời gian qua, việc cấp phép, quản lý và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè chủ yếu được thực hiện thủ công; dữ liệu còn phân tán giữa các cấp, gây khó khăn cho công tác theo dõi, giám sát và tổng hợp.

Trong bối cảnh địa bàn quản lý được mở rộng, việc ứng dụng công nghệ là yêu cầu cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Phần mềm mới sẽ số hóa toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp phép đến thu phí và lưu trữ dữ liệu. Hệ thống giúp công khai, minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ, đồng bộ dữ liệu từ cấp xã, phường đến cấp thành phố, đồng thời hỗ trợ kiểm soát việc thu, nộp phí vào ngân sách nhà nước.

Trong quá trình tập huấn, Sở Xây dựng TPHCM sẽ tiếp nhận ý kiến góp ý từ các địa phương để tiếp tục hoàn thiện phần mềm, xử lý các vướng mắc về quy trình, nghiệp vụ và kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành chính thức từ ngày 2-9.

﻿Đại diện các phường, xã, đặc khu được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tạm thời lòng đường, vỉa hè. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại buổi tập huấn, đại diện VNPT giới thiệu ứng dụng SAGOPA, cho phép người dân, doanh nghiệp và tổ chức thực hiện trực tuyến thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tra cứu các vị trí được phép sử dụng trên bản đồ số, nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý, thanh toán phí nếu có và nhận kết quả điện tử trên thiết bị di động.

Hệ thống cũng hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, tiếp nhận phản ánh, góp ý của người dân, đồng thời tích hợp các chức năng quản trị dữ liệu và điều hành.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, năm 2024, nguồn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường do sở quản lý đạt hơn 9,63 tỷ đồng; năm 2025 đạt gần 5,59 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, số thu đạt hơn 9,61 tỷ đồng, gần bằng mức thu của cả năm 2024.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu triển khai phần mềm kéo dài 18 tháng. VNPT TPHCM đầu tư và vận hành hệ thống bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp, không sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Xây dựng chủ trì triển khai, đào tạo, giám sát và đánh giá hiệu quả trước khi xem xét mở rộng hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

QUỐC HÙNG