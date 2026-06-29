Không để vỉa hè bị tái lấn chiếm

Sau hơn một tháng TPHCM đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, nhiều tuyến vỉa hè từng bị lấn chiếm nay đã trở nên thông thoáng, đường phố gọn gàng và sạch đẹp hơn.

Vỉa hè thông thoáng

7 giờ sáng, bà Nguyễn Thúy Lan (phường Vũng Tàu) thong thả đi bộ trên vỉa hè đường Ba Cu. Ba Cu - tuyến đường nhiều năm qua diễn ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh - giờ trở nên thông thoáng hơn. Trước các cửa hàng, hàng hóa được thu gọn vào bên trong; những mái che, bảng hiệu từng lấn ra vỉa hè nay đã được tháo dỡ.

“Đi bộ bây giờ tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Đường phố sạch sẽ, ngăn nắp, người dân ai cũng phấn khởi”, bà Lan chia sẻ.

Tương tự, tuyến đường Đô Lương và Phước Thắng (phường Phước Thắng) từng nhiều năm là “điểm nóng” về lấn chiếm lòng, lề đường. Giờ thì đã khác, ranh giới sử dụng đất được đo đạc, sơn kẻ vạch rõ ràng; các mái che, bảng hiệu và hàng hóa được xếp gọn vào phía trong cửa hàng. Những tuyến đường vì thế trở nên thông thoáng hơn. Các tuyến đường 30-4, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Gia Thiều... cũng có nhiều chuyển biến sau đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, cho biết, ngay từ đầu địa phương xác định phải làm quyết liệt nhưng trước hết là tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận. Cán bộ phường đến từng hộ kinh doanh vận động ký cam kết, phối hợp đo ranh đất, sơn kẻ vạch để người dân biết rõ phạm vi sử dụng, sau đó tiếp tục vận động tự tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm.

Trong suốt đợt cao điểm, lực lượng của phường duy trì tuần tra 2 buổi mỗi ngày; vận động khoảng 600 hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định. Có những ngày cao điểm, gần 1.000 hộ dân trên các tuyến đường 30-4, Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Gia Thiều tự giác tháo dỡ mái che, bảng hiệu và vật dụng lấn chiếm. Điều đáng mừng không chỉ là đường phố thông thoáng hơn mà nhiều hộ kinh doanh đã ý thức chủ động chấp hành quy định, không chờ lực lượng chức năng nhắc nhở.

Tại phường Tam Long, du khách dễ dàng cảm nhận sự thay đổi trên nhiều tuyến phố. Những khu vực từng tồn tại cảnh buôn bán tràn xuống vỉa hè nay đã ngăn nắp hơn. Các hộ kinh doanh chủ động thu gọn hàng hóa, người dân đậu xe đúng nơi quy định, góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh và thông thoáng hơn trước.

Sau thời gian ra quân dọn dẹp vỉa hè, tuyến đường Đô Lương, phường Phước Thắng đã sạch đẹp, thông thoáng hơn

Giữ nhịp sống văn minh

Bên cạnh niềm vui khi đường phố trở nên gọn gàng, thông thoáng, nhiều người dân cũng đặt câu hỏi làm sao giữ được thành nền nếp lâu dài để phố phường luôn sạch đẹp, văn minh.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết, địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra tại các tuyến đường trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ đầu các trường hợp tái lấn chiếm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành các quy định về sử dụng lòng, lề đường.

Theo Chủ tịch UBND phường Phước Thắng Nguyễn Việt Dũng, bên cạnh duy trì tuần tra theo các khung giờ cố định, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất tại những khu vực có nguy cơ tái vi phạm, phát huy vai trò của khu phố, tổ dân phố trong việc giám sát, nhắc nhở; đồng thời vận động người dân không mua bán tại các điểm lấn chiếm lòng, lề đường.

“Điều chúng tôi hướng đến là để người dân hiểu rõ quy định, tự giác chấp hành và cùng giữ gìn diện mạo đô thị. Khi chính quyền và người dân cùng đồng hành thì trật tự đô thị mới được duy trì bền vững”, ông Dũng nhấn mạnh.

Những vỉa hè thông thoáng hôm nay là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân. Giữ được thành quả ấy không chỉ có những đợt ra quân mà còn cần ý thức tự giác mỗi ngày của từng hộ kinh doanh, người dân. Khi chính quyền và nhân dân cùng chung tay, những con phố sạch đẹp sẽ trở thành diện mạo thường ngày của một đô thị văn minh, đáng sống.

Dọc các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Trương Công Định hay khu vực chợ Cô Giang (phường Vũng Tàu), tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường cũng giảm rõ rệt. Ở những đoạn có vỉa hè hẹp, hàng hóa không còn bày tràn ra phía trước như lúc trước; tại các khu vực không có vỉa hè, việc kinh doanh được sắp xếp gọn gàng hơn, hạn chế lấn chiếm lòng đường. Các hộ dân cũng không còn bày ghế đá, cây cảnh ra vỉa hè... Nhờ vậy, người đi bộ có thêm không gian di chuyển.

TRÚC GIANG