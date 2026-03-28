Kịp thời dập tắt vụ cháy tàu cá tại khu neo đậu Bến Lội - Bình Châu

Rạng sáng 28-3, Đồn Biên phòng Bình Châu (Bộ đội Biên phòng TPHCM) đã kịp thời phối hợp khống chế, dập tắt vụ cháy tàu cá xảy ra tại khu neo đậu tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu, xã Bình Châu, TPHCM.

Đồn Biên phòng Bình Châu và các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy trên tàu cá
Đồn Biên phòng Bình Châu và các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy trên tàu cá

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 15 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc tàu cá BV-95086-TS bốc cháy khi đang neo đậu. Tàu do ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1977, ngụ ấp Thanh Bình 3, xã Bình Châu) làm chủ. Thời điểm xảy ra cháy, trên tàu không có thuyền viên, nguyên nhân ban đầu chưa xác định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Bình Châu đã nhanh chóng huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Ban Quản lý cảng cá, lực lượng ngư dân và các đơn vị liên quan triển khai phương án chữa cháy, khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các tàu lân cận.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành đưa phương tiện vào cảng để sửa chữa và phục vụ công tác điều tra.

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ phần cabin và ngư lưới cụ trên tàu, ước thiệt hại khoảng 450 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người.

Hiện Đồn Biên phòng Bình Châu đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nguyên nhân, đồng thời hướng dẫn chủ tàu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

THÀNH HUY

