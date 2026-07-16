Sức sống cơ sở

Xã Bình Hưng khám sức khỏe, tặng quà cho hơn 500 lượt người

SGGPO

Ngày 16-7, UBND xã Bình Hưng (TPHCM) tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho hơn 500 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ cận nghèo.

Tại chương trình, các thầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh và Trạm Y tế xã Bình Hưng khám, tư vấn sức khỏe với các nội dung như đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, đo điện tim, siêu âm, khám nội khoa, khám răng hàm mặt... cho hơn 500 lượt người.

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Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân đến khu vực khám sức khỏe

Cũng tại chương trình, Agribank Chi nhánh Nam TPHCM hỗ trợ người dân mở tài khoản, phát hành thẻ để thực hiện chi trả các chế độ an sinh xã hội qua ngân hàng. Các tổ chức chính trị - xã hội của xã cùng lực lượng đoàn viên, hội viên hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng công dân số, tra cứu thông tin sức khỏe và hướng dẫn trong suốt quá trình khám bệnh.

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Bác sĩ thăm khám cho người cao tuổi xã Bình Hưng

Dịp này, UBND xã Bình Hưng trao tặng hơn 500 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần), đến người có công với cách mạng, thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ cận nghèo trên địa bàn.

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xã Bình Hưng khám sức khỏe

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