Học sinh 9 trường tại xã Bình Hưng tham gia ngày hội giáo dục hòa nhập

Ngày 15-5, xã Bình Hưng tổ chức “Ngày hội truyền thông về vai trò của giáo dục hòa nhập, bình đẳng giới và giáo dục học sinh khuyết tật”, với sự tham dự của học sinh 9 trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hòa nhập, bao gồm bình đẳng giới, hòa nhập cho trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật.

Các em học sinh được truyền thông về giáo dục hòa nhập và bình đẳng giới

Ngày hội còn có tọa đàm về giáo dục hòa nhập và bình đẳng giới, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt; lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia đối với học sinh khuyết tật.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, phụ huynh, giáo viên và học sinh về vai trò của giáo dục hòa nhập; khẳng định mọi trẻ em, trong đó có trẻ khuyết tật, đều có quyền được học tập, tham gia và phát triển trong môi trường giáo dục bình đẳng, thân thiện, phù hợp.

Học sinh được tham gia các hoạt động vui chơi tại ngày hội

Ngày hội cũng góp phần lan tỏa thông điệp về sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành cùng học sinh khuyết tật; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, hỗ trợ học sinh khuyết tật hòa nhập cộng đồng hiệu quả hơn.

CẨM NƯƠNG