Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Ngày hội Chuyển đổi số của xã Bình Hưng

Sáng 10-7, xã Bình Hưng (TPHCM) tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số năm 2026. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn xã.

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã công bố Quyết định thành lập Cổng thông tin và điều hành xã Bình Hưng, đồng thời thực hiện nghi thức kích hoạt, chính thức đưa "IOC Bình Hưng" vào hoạt động.

Lãnh đạo, cán bộ công chức xã Bình Hưng trong lễ ra mắt Cổng thông tin và điều hành của xã

Bước đầu, xã triển khai thực hiện mô hình “Ấp số - Chung cư số” và tiến tới phát triển thành “Bình Hưng số”. Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp của địa phương.

Tham quan "Trạm chuyển đổi số" của ngày hội, các em học sinh hào hứng được trải nghiệm những tiện ích của công nghệ số

Đến với Ngày hội, người dân sẽ được trải nghiệm và tham gia 5 trạm chuyển đổi số gồm: - Trạm 1 - Kinh tế số: Hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng eTax Mobile, mở tài khoản ngân hàng và thanh toán không dùng tiền mặt. - Trạm 2 - Công dân số: kích hoạt VNeID mức độ 2, cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự, Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký khám sức khỏe toàn dân, tra cứu bảo hiểm y tế, sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và cài đặt chữ ký điện tử. - Trạm 3 - Chuyển đổi số – Đổi mới sáng tạo – STEM: Trưng bày các sản phẩm STEM, giới thiệu Cổng thông tin trường học và kho học liệu số, tạo sân chơi trải nghiệm, khơi dậy tinh thần sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong học tập. - Trạm 4 - “Bình dân học vụ số” – “Đảng viên số”: Giới thiệu các sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi; hướng dẫn sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử. - Trạm 5 - Check-in – Quà tặng Chuyển đổi số: Hướng dẫn người dân check-in trực tuyến, phản ánh hiện trường qua ứng dụng 1022, phản ánh qua các kênh số của địa phương và nhận những phần quà lưu niệm.

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