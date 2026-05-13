Cà Mau: Gỡ vướng cho Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Chiều 13-5, đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có chuyến khảo sát thực tế nhằm đánh giá toàn diện, tháo gỡ vướng mắc để sớm phát huy công năng của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (Khu NNƯDCNC).

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc

Khu NNƯDCNC được thành lập theo Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 24-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy mô 418ha tại phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân tác động, dẫn dắt và nhân rộng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao của tỉnh, vùng bán đảo Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đồng thời là nồng cốt, động lực để thực hiện Đề án Xây dựng Bạc Liêu (nay là Cà Mau) trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước.

Hạ tầng Khu NNƯDCNC phát triển tôm Bạc Liêu đã cơ bản hoàn thiện nhưng chưa thu hút được doanh nghiệp vào thực hiện dự án

Theo Ban Quản lý Khu NNƯDCNC, hiện cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, 2 đã cơ bản hoàn thiện, với tổng vốn đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Tuy nhiên, vướng mắc về quy định thủ tục đất đai nên chưa thể cho doanh nghiệp thuê đất thực hiện dự án.

Nhằm phát huy hiệu quả, không để lãng phí nguồn lực đầu tư và đất đai, Ban quản lý Khu NNƯDCNC kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau sớm phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư của Khu NNƯDCNC. Trên cơ sở đó, Ban sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp thuê đất.

Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị có liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo thanh tra toàn diện những vấn đề còn tồn tại và đề xuất hướng xử lý. Trong quý 3-2026, phải giải quyết dứt điểm các khó khăn, tồn đọng để sớm đưa Khu NNƯDCNC vào hoạt động.

TẤN THÁI