Bản tin chiều 16-5: Bộ Công an khởi tố nhóm đối tượng xâm phạm bản quyền

Bản tin chiều 16-5 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khánh thành “Vườn cây Hữu nghị”, nhiều địa phương phát động trồng cây xanh; Hội Cựu chiến binh TPHCM: Chung tay về một Thành phố muôn sắc hoa; Trồng chà là trên vùng biên, nông dân thu tiền tỷ mỗi vụ; TPHCM tăng cường xử lý tàu cá vi phạm IUU, hoàn thành báo cáo trước ngày 10-6; Hà Nội: Xe buýt bốc cháy dữ dội trên đường Lý Thường Kiệt; Bộ Công an khởi tố nhóm đối tượng xâm phạm bản quyền.