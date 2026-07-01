Cắt giảm gần 9.000 ngày giải quyết thủ tục, tiết kiệm hơn 5.300 tỷ đồng

Sáng 1-7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, việc cắt giảm, rút ngắn gần 9.000 ngày giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đã giúp tiết kiệm khoảng 5.310 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 1-2-2026. Ảnh: CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm, triển khai các nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, ngành nông nghiệp và môi trường đã cắt giảm, rút ngắn 8.987 ngày giải quyết thủ tục hành chính, tương đương giảm 53,39% so với trước. Qua đó, chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp ước giảm khoảng 5.310 tỷ đồng, tương ứng giảm 54,73%.

Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp bộ hiện giảm từ 267 xuống còn 148, chỉ còn chiếm 26,67% tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ cũng đã phân quyền, phân cấp 58 thủ tục hành chính thuộc 9 lĩnh vực; bãi bỏ 108 thủ tục hành chính thuộc 16 lĩnh vực; đơn giản hóa 88 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực.

Đối với điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bãi bỏ 13/40 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và thu hẹp phạm vi của 3 ngành, nghề. Tỷ lệ cắt giảm đạt 36,25%, vượt mục tiêu tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương.

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