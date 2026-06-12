TPHCM cắt giảm đến 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến đến 168 phường, xã, đặc khu. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

93,3% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Vũ Thị Huỳnh Mai cho biết, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách dựa trên dữ liệu, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tính riêng quý 1-2026, UBND TPHCM đã ban hành 149 văn bản chỉ đạo và 3 kế hoạch chuyên đề, tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: cắt giảm tối đa thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả thực chất của dịch vụ công trực tuyến; tăng cường giải pháp giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

Phó Chánh văn phòng UBND TPHCM Vũ Thị Huỳnh Mai báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức địa phương; đồng thời rà soát 643 thủ tục hành chính được phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa để chủ động theo dõi, tổ chức thực hiện. Trong đó có 157 thủ tục được phân cấp, 234 thủ tục bãi bỏ, 250 thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa.

Việc công bố, công khai và chuẩn hóa thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố ban hành 161 quyết định công bố danh mục 1.329 thủ tục hành chính.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về thực hiện Nghị quyết 66 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026, TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định của HĐND và UBND TPHCM.

Kết quả, 100% thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa, bảo trợ xã hội và thương mại quốc tế được đơn giản hóa, với tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết từ 50%-59%.

Từ năm 2025 đến nay, thành phố cũng chủ động rà soát toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, đề xuất các bộ, ngành Trung ương phương án cắt giảm đối với 578 thủ tục hành chính của 14 cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục tại các cơ quan, đơn vị đạt từ 30%-50%.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến nay, TPHCM có 2.042/2.188 thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến, đạt 93,3%; trong đó dịch vụ toàn trình chiếm hơn 80%. Có 100% thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, tương ứng 1.301 thủ tục, được xử lý trên môi trường điện tử. Tính đến giữa tháng 5-2026, toàn thành phố tiếp nhận 1.673.708 hồ sơ, đã giải quyết 1.503.636 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt hơn 99%; còn 84.176 hồ sơ đang giải quyết. Thành phố cũng đã công bố 2.065 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, đạt 100%.

Rút ngắn thời gian, tăng tiện ích cho người dân

Thông tin về kết quả chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính trong quý 1-2026, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Võ Minh Thành cho biết, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

TPHCM đã đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng khai thác công cụ trí tuệ nhân tạo cho 4.548 lượt cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực phân tích dữ liệu và tự động hóa quy trình.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Võ Minh Thành thông tin tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sở KH-CN TPHCM cũng phối hợp tăng cường 54 nhân sự từ các doanh nghiệp, hiệp hội công nghệ thông tin hỗ trợ trực tiếp các phường, xã còn khó khăn trong thời gian 3 tháng; đồng thời xây dựng kế hoạch thuê nhân sự hỗ trợ tuyến cơ sở và đặc khu. Đến nay, TPHCM đã tích hợp 30/45 cơ sở dữ liệu dùng chung, đưa 70/91 cơ sở dữ liệu lên cổng dữ liệu mở và chia sẻ dữ liệu trên nền tảng bản đồ số.

Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ Nguyễn Thị Bé Ngoan tham luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Tại phường Tân Mỹ, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Bé Ngoan cho biết, địa phương tập trung thực hiện quy trình số hóa 6 bước theo hướng dẫn của Bộ KH-CN và TPHCM. Phường thực hiện cam kết “người dân không phải nộp lại một loại giấy tờ quá một lần”, thông tin cung cấp một lần sẽ được chia sẻ giữa các cấp.

Phường Tân Mỹ cũng đang hoàn thiện mô hình chuyển đổi số cấp xã; đưa vào vận hành trung tâm điều hành thông minh IOC kết hợp bảng thông tin để giám sát tiến độ xử lý dịch vụ công, kịp thời xử lý hồ sơ trễ hạn và phản ánh qua Tổng đài 1022 theo thời gian thực.

Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý tham luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại phường Phú Nhuận, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Như Ý cho biết, mô hình “Trung tâm phục vụ hành chính công là điểm hướng dẫn số” với phương châm “cầm tay chỉ việc” đã hỗ trợ hơn 31.000 lượt người dân thực hiện dịch vụ công, thanh toán trực tuyến.

Việc chính quyền sát cánh, hỗ trợ người dân ngay tại cơ sở giúp tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu điện tử đạt trên 80%, giảm khoảng 12.000 lượt giấy tờ người dân phải cung cấp lại. Thời gian xử lý các lĩnh vực hộ tịch, bảo trợ xã hội rút ngắn trung bình 30%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt từ 98% trở lên.

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THU HƯỜNG