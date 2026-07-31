Chiều 31-7: Giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 17 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra.