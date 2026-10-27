Công ty Fahasa đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27-10, tại TPHCM, Công ty CP Phát hành sách TPHCM (Fahasa) tổ chức Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Fahasa. Ảnh: QUỲNH YÊN

Với những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025 của TPHCM, Fahasa vinh dự được trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, trao Huân chương lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Phụng. Ảnh: QUỲNH YÊN

Bà Nguyễn Thị Phụng, Phó Tổng Giám đốc Fahasa, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập (6-8-1976 - 6-8-2026), với những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát hành sách và công tác an sinh xã hội, Fahasa đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

QUỲNH YÊN