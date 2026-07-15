Chuyến xe “Sách đến mọi nhà” chính thức lăn bánh

Chiều 15-7, tại TPHCM, Công ty CP Văn hóa Đông A chính thức khởi động dự án “Sách đến mọi nhà”. Đây là hoạt động cộng đồng nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc, kết nối sách với bạn đọc bằng những hình thức gần gũi, trực tiếp và bền bỉ.

Họa sĩ Trần Đại Thắng (giữa) cùng các cộng sự trong ngày khởi động chuyến xe "Sách đến mọi nhà". Ảnh: VĨ TOÀN

“Sách đến mọi nhà” là dự án được họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty CP Văn hóa Đông A, lên ý tưởng sau khi Nhà sách Cá Chép cuối cùng tại 211 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TPHCM dừng hoạt động vào tháng 6. Dự án hướng đến việc đưa những cuốn sách hay đến gần độc giả hơn thông qua các chuyến đi trực tiếp đến từng địa phương.

Chuyến xe xuất phát từ TPHCM vào chiều 15-7, với điểm dừng đầu tiên là Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu, TPHCM). Sau đó, dự án sẽ tiếp tục đến các tỉnh, thành trên cả nước trong thời gian 1 năm.

Mỗi điểm dừng được xây dựng như một điểm hẹn văn hóa, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng địa phương, góp phần lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Tại mỗi địa phương, Đông A tổ chức hội sách với khoảng 300 tựa sách, tổng số lượng khoảng 3.000 bản, cùng các chương trình giao lưu với tác giả, họa sĩ, nghệ sĩ và những người làm sách. Qua đó, bạn đọc có thêm cơ hội tiếp cận những ấn phẩm có giá trị, đồng thời trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với những người sáng tạo và thực hiện sách.

Chuyến xe "Sách đến mọi nhà" sẽ hoạt động trong thời gian một năm, mang sách đến các tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: VĨ TOÀN

Trong suốt hành trình, họa sĩ Trần Đại Thắng trực tiếp đồng hành với chuyến xe, phụ trách tổ chức các hoạt động tại từng điểm dừng, gặp gỡ độc giả và kết nối với các đơn vị văn hóa địa phương.

“Tôi làm sách gần 30 năm và luôn nghĩ sách cần được đến gần bạn đọc hơn. Vì thế, thay vì chờ độc giả tìm đến các hội sách lớn, chúng tôi muốn chủ động mang sách đến từng địa phương”, họa sĩ Trần Đại Thắng chia sẻ.

Từ ngày 16 đến 19-7, dự án “Sách đến mọi nhà” dừng tại Vũng Tàu. Trong thời gian này, họa sĩ Trần Đại Thắng sẽ vẽ bìa, giao lưu với bạn đọc và giới thiệu ấn phẩm Tôi kể - Tất cả đều từ sách vào hai ngày 16 và 17-7. Lúc 10 giờ ngày 18-7, nhạc sĩ Trần Tiến sẽ gặp gỡ độc giả, giới thiệu artbook Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện.

QUỲNH YÊN