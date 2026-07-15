"Trăm năm Trần Bạch Đằng" - Nhớ về một người truyền lửa

Chuỗi hoạt động “Trăm năm Trần Bạch Đằng - Một thế kỷ dấn thân của kẻ sĩ Nam Bộ” là dịp nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của nhà chính trị, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà văn Trần Bạch Đằng đối với cách mạng, văn hóa và báo chí Việt Nam.

Ngày 15-7, tại Đường sách TPHCM, Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn TPHCM, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam bộ, Công ty TNHH Đường sách TPHCM và NXB Trẻ phối hợp khai mạc chuỗi hoạt động “Trăm năm Trần Bạch Đằng - Một thế kỷ dấn thân của kẻ sĩ Nam Bộ”.

Đồng chí Phạm Phương Thảo (giữa) tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Tham dự có các đồng chí: Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng đông đảo những người yêu quý, từng gắn bó với đồng chí Trần Bạch Đằng.

Chuỗi hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà chính trị, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà văn Trần Bạch Đằng (15-7-1926 - 15-7-2026). Đây là dịp nhìn lại cuộc đời và những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như những dấu ấn sâu sắc trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và báo chí.

Diễn ra từ ngày 15 đến 19-7, chuỗi hoạt động gồm nhiều sự kiện như: không gian triển lãm “Trần Bạch Đằng - Kẻ sĩ Nam Bộ”; trưng bày sách, tư liệu gắn với cuộc đời và sự nghiệp của ông; chiếu phim tư liệu về đồng chí Trần Bạch Đằng...

Thành viên Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn TPHCM thể hiện những ca khúc gắn liền với phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe". Ảnh: HỒ SƠN

Đồng chí Trần Bạch Đằng, tên khai sinh Trương Gia Triều, là nhà lãnh đạo cách mạng, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà văn hóa có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Với hơn 40 đầu sách, hàng ngàn bài báo chính luận cùng nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống chính trị, văn hóa và báo chí Việt Nam.

Ông cũng là tác giả kịch bản bộ phim Ván bài lật ngửa, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên với bút danh Nguyễn Trương Thiên Lý, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Từ phải qua: ông Hoàng Đôn Nhật Tân, nguyên Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên; TS Quách Thu Nguyệt và bà Trần Hồng Ánh, con gái của đồng chí Trần Bạch Đằng tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Tại chương trình giao lưu cùng chủ đề “Trăm năm Trần Bạch Đằng - Một thế kỷ dấn thân của kẻ sĩ Nam Bộ”, qua sự dẫn dắt của TS Quách Thu Nguyệt, người tham dự được lắng nghe ông Hoàng Đôn Nhật Tân, nguyên Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên, và bà Trần Hồng Ánh, con gái đồng chí Trần Bạch Đằng, chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của đồng chí Trần Bạch Đằng.

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Phạm Chánh Trực cho biết, đối với lớp cán bộ phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên nhiều thời kỳ, được sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Trần Bạch Đằng, ai cũng nhanh chóng trưởng thành, hăng say hoạt động và thực sự tự tin trước kẻ thù giữa lòng đô thị Sài Gòn bị tạm chiếm.

Đồng chí Phạm Chánh Trực, bồi hồi nhớ về một người truyền lửa mạnh mẽ đến nhiều thế hệ thanh niên. Ảnh: HỒ SƠN

Theo đồng chí Phạm Chánh Trực, đồng chí Trần Bạch Đằng là người truyền lửa lý tưởng cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước cho nhiều thế hệ thanh niên Sài Gòn - Gia Định đi theo cách mạng. Di sản của ông không chỉ là những tác phẩm nghiên cứu, văn nghệ, mà còn là tài sản tinh thần đặc biệt gắn liền với truyền thống của tổ chức Đoàn, nơi ông từng dấn thân, cống hiến và để lại dấu ấn lãnh đạo từ tuổi thanh xuân.

HỒ SƠN