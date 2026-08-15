Ra mắt sách về GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn

Ngày 15-8, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, Hội Hóa học TPHCM tổ chức ra mắt sách “GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn - Nhà giáo thanh cao, nhà khoa học tài năng, một nhân cách lớn”, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông.

Sách “GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn, Nhà Giáo thanh cao, Nhà Khoa học tài năng, một nhân cách lớn” được Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản.

Tham dự có GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; các cán bộ lão thành và nhiều nhà khoa học tại TPHCM.

Giới thiệu cuốn sách, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân cho biết GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn là một trong 60 cá nhân tiêu biểu được TPHCM vinh danh nhân dịp tổng kết 50 năm xây dựng và phát triển thành phố (1975-2025), với những đóng góp nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

﻿ GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, phát biểu tại lễ ra mắt sách

Cuốn sách là tập hợp những dấu mốc trong hoạt động khoa học, giáo dục của GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn cùng hồi ức của đồng nghiệp, học trò và gia đình.

Sách do Hội Hóa học TPHCM chủ biên, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản, với sự chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.

Các nhà khoa học cùng khách mời xem lại những hình ảnh của GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn trong ngày ra mắt sách

Trong giai đoạn 1975-1985, ông cùng cộng sự lặn lội tìm ra nguồn đá vôi Tà Thiết (Lộc Ninh) phục vụ cải tạo đất phèn, mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long; nghiên cứu chế tạo sơn alkyd từ dầu hạt cao su, sơn mài từ dầu vỏ hạt điều, vecni cách điện... phục vụ sản xuất. Từ năm 1985, ông tham gia xây dựng Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TPHCM (CASE). GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn từng là đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X; đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ III, IV; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; tham gia Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM nhiều nhiệm kỳ. Ông giữ chức Chủ tịch Hội Hóa học TPHCM từ khi hội thành lập năm 1988 đến tháng 11-2024. Trong sự nghiệp khoa học, ông công bố hơn 300 bài báo, có 5 công trình được đưa vào sản xuất và tham gia đào tạo nhiều tiến sĩ, thạc sĩ.

Các đơn vị khoa học công nghệ được trao tặng sách trong ngày ra mắt sách

GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn sinh ngày 10-4-1936 tại Gia Định. Ông tốt nghiệp Cử nhân Lý Hóa năm 1957, Cử nhân Toán năm 1958, Thạc sĩ năm 1959 và nhận bằng Tiến sĩ ngành Hóa Lý Hữu cơ tại Đại học Delaware (Hoa Kỳ) năm 1962. Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, ông trở về giảng dạy tại Đại học Khoa học Sài Gòn, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM. Ông được phong học hàm Giáo sư năm 1980 và qua đời ngày 11-8-2024.

BÁ TÂN