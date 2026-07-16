Ra mắt "Chuyện tình thị trấn" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện tình thị trấn là truyện dài hướng đến độc giả trưởng thành. Giống như những tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh, tác phẩm đề cao sự tử tế, lòng khoan dung giữa người với người. Tác phẩm có cách kể chuyện cuốn hút, tình tiết đan cài vào nhau, hé lộ liên tiếp như một cuốn phim trinh thám.

Theo chia sẻ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Chuyện tình thị trấn là một trong những tác phẩm có thời gian sáng tác nhanh nhất. Thông thường các tác phẩm của ông sẽ được ra mắt bạn đọc vào dịp cuối năm, nhưng lần này tác phẩm đến sớm hơn vì ông gặp được câu chuyện mới lạ, kích thích sáng tạo. Ông đã viết với niềm say mê đặc biệt.

Với Chuyện tình thị trấn, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục khai thác bối cảnh thị trấn Hà Lam. Chia sẻ về việc địa danh thị trấn đã không còn sau hợp nhất các đơn vị hành chính, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho rằng, điều này không ảnh hưởng đến văn chương bởi văn chương cũng là nơi lưu giữ ký ức tập thể.

"Chuyện tình thị trấn" chính thức phát hành trên toàn quốc từ ngày 16-7. Ảnh: HỒ SƠN

So với các tác phẩm khác, Chuyện tình thị trấn có số trang dày hơn (360 trang). Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết, lý do là ông bị các nhân vật "cầm chân" hơi lâu.

Chuyện tình thị trấn được phát hành trên toàn quốc từ ngày 16-7. Ở lần in đầu, tác phẩm được in 80.000 bản, trong đó có 60.000 bản bìa mềm (in trắng đen) và 20.000 bản đặc biệt bìa cứng (in màu toàn bộ).

HỒ SƠN