Xây dựng văn hóa đọc từ cộng đồng

Những ngày này, nhiều hoạt động đưa sách đến người đọc, nhất là với thiếu nhi, đang diễn ra tại TPHCM. Đây là một trong những nỗ lực nhằm từng bước xây dựng thế hệ đọc tương lai, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đề ra: Chú trọng đến vấn đề phát triển văn hóa đọc, lấy người đọc làm trung tâm.

Từ những cuộc tiếp sức

Nhằm giáo dục đội viên lòng nhân ái, ý thức tiết kiệm và tinh thần sẻ chia tri thức, giúp đỡ các bạn tại những liên đội khó khăn trên cả nước, Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (thuộc Báo SGGP) đã triển khai thực hiện Công trình măng non “Tủ sách Khăn Quàng Đỏ”.

Công trình được chia làm 2 giai đoạn: từ tháng 6-2026 đến ngày 31-12-2027 và từ năm 2028 đến năm 2031, với mục tiêu hình thành 100 “Tủ sách Khăn Quàng Đỏ”.

Hội sách Thiếu nhi TPHCM năm 2026 đến với bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (ẢNH: HỒ SƠN)

Ngay sau khi phát động, hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các liên đội, đội viên, học sinh và nhiều tác giả. Tính đến ngày 8-7, Ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 9.000 cuốn sách, 937 tập trắng và 3 triệu đồng ủng hộ kinh phí mua sách.

Song song với quá trình tiếp nhận, Ban tổ chức cũng đã kịp thời trao 24 tủ sách cho các phường, xã, đặc khu và các cơ sở trên địa bàn TPHCM như: phường An Phú Đông, phường Diên Hồng, đặc khu Côn Đảo, xã đảo Thạnh An, Làng trẻ em SOS Gò Vấp, Làng thiếu niên Thủ Đức… Ngoài TPHCM, ban tổ chức còn trao 5 tủ sách cho 5 xã vùng biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Hội sách Thiếu nhi TPHCM năm 2026 vừa kết thúc, được đánh giá đã tạo sức lan tỏa tích cực đối với hoạt động khuyến đọc và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố.

Điểm nổi bật của hội sách năm nay là mở rộng không gian đọc đến khu dân cư, chung cư, bệnh viện, khu nhà trọ công nhân và nhiều địa điểm cộng đồng, góp phần đưa sách đến gần người dân hơn, nhất là trẻ em và các nhóm bạn đọc có hoàn cảnh khó khăn.

Hội sách cũng mang đến nhiều trải nghiệm như giao lưu với tác giả, các hoạt động sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong đọc sách và khám phá tác phẩm bằng nhiều hình thức. Qua đó, khơi dậy hứng thú đọc, bồi đắp thói quen đọc từ sớm và từng bước hình thành thế hệ người đọc có tri thức, có năng lực tự học và học tập suốt đời.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, xây dựng thế hệ đọc tương lai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Đối với TPHCM, phát triển văn hóa đọc là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của thành phố. Một đô thị sáng tạo cần những công dân ham học hỏi, biết tự nghiên cứu và không ngừng cập nhật tri thức”, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh.

Góp phần xây dựng xã hội học tập

Trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi TPHCM năm 2026, tại chung cư Xi Grand Court (phường Diên Hồng), UBND phường Diên Hồng đã phối hợp NXB Tổng hợp TPHCM, Công ty CP Văn hóa Phương Nam và Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ tổ chức thành công “Hội sách khuyến đọc”, tạo không gian văn hóa ý nghĩa dành cho thiếu nhi và gia đình.

Chị Phan Thị Mỹ Hiền, đại diện Ban quản trị chung cư Xi Grand Court, cho biết, trước sự đón nhận của cộng đồng người dân, tới đây Ban quản trị sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị để duy trì và mở rộng quy mô hội sách, xây dựng thêm nhiều chương trình giáo dục, văn hóa dành cho trẻ em và cư dân.

Đánh giá về việc đưa sách đến với cộng đồng dân cư, ông Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ, TPHCM có điều kiện thuận lợi để xây dựng thế hệ đọc tương lai với hệ thống thư viện công cộng, trường học, đường sách, các không gian văn hóa cùng mạng lưới xuất bản - phát hành ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, xây dựng những thế hệ bạn đọc có văn hóa đọc phát triển là quá trình lâu dài, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Để đạt mục tiêu này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, ngành văn hóa, ngành giáo dục, các đơn vị xuất bản và toàn xã hội, qua đó từng bước hình thành môi trường đọc bền vững cho mỗi người dân.

Mục tiêu là đưa việc đọc trở thành thói quen trong đời sống, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển thành phố trên nền tảng tri thức.

“Thước đo của công tác phát triển văn hóa đọc không nằm ở số lượng hội sách hay chương trình khuyến đọc được tổ chức, mà ở việc làm sao để việc đọc thực sự trở thành nhu cầu tự thân và thói quen của mỗi người dân. Muốn làm được điều đó, cần xây dựng hệ sinh thái văn hóa đọc, trong đó mỗi chủ thể đều có vai trò quan trọng, từ gia đình, nhà trường, thư viện, nhà xuất bản đến các cơ quan quản lý và cộng đồng”, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, chia sẻ.

HỒ SƠN