Ở thị trấn có một chuyện tình

“Nhà văn nào cũng có một quê hương cụ thể của mình, quê hương đó trở đi trở lại thì trở thành quê hương văn chương”. Trong chương trình giao lưu nhân dịp ra mắt tác phẩm "Chuyện tình thị trấn" (NXB Trẻ), nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã chia sẻ như vậy.

Với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, vùng quê ấy chính là thị trấn Hà Lam (tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là TP Đà Nẵng).

Tác phẩm "Chuyện tình thị trấn" do NXB Trẻ ấn hành

Thị trấn Hà Lam từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như Lá nằm trong lá, Ngày xưa có một chuyện tình, Cây chuối non đi giày xanh, giờ đây, một lần nữa được tái hiện trong Chuyện tình thị trấn. Tác phẩm được mở ra từ lời kể của cậu bé Triều, cư dân nhí của thị trấn.

Trong cái nhìn của cậu bé 12 tuổi, thị trấn Hà Lam hiện lên với rất nhiều con người và câu chuyện kỳ lạ và bí hiểm: con mèo đen biết đọc sách của bà Mến, ẩn sau thân phận bà chủ tiệm cho thuê truyện Lệ Giang là một con người khác, ông thầy Chúc luôn kè kè cuốn Ca dao Việt Nam bên người…

Đặc biệt, việc tiệm bán thức ăn của cô Tuyết Phường đặt cạnh quán rượu của chú Tiêu Biệt Ly cũng gợi nên không ít tò mò cho lũ trẻ thị trấn và cả bạn đọc.

Chuyện tình thị trấn khắc họa 2 tuyến nhân vật với một bên là những cậu bé, cô bé như: thằng Triều, con Chi, con Phụng, thằng Quyết còm…, bên còn lại là người lớn như: bà Mến, bà Lệ Giang, thầy Chúc, cô Tuyết Phường, chú Tiêu Biệt Ly, cô Có, cô Nhiều…

Như một lẽ tự nhiên, những câu chuyện kỳ lạ và bí hiểm bao giờ cũng kích thích trí tò mò và khám phá nơi những đứa trẻ. Chính những đứa trẻ đã cùng nhau vén lên lớp sương mù nơi thị trấn, để dần dần hé lộ những câu chuyện từ quá khứ mà ít ai ngờ tới.

Việc tiệm bán thức ăn đặt cạnh quán rượu, dù giáp mặt nhau mỗi ngày nhưng cô Tuyết Phường và chú Tiêu Biệt Ly lại không bao giờ nói chuyện với nhau chính là dấu hiệu của một chuyện tình đẹp mà buồn khi số phận đã cách chia họ. Trái tim cô gái đẹp nhất thị trấn ấy đã khép lại với tất cả khi không thể vượt qua được quá khứ.

Từ chuyện tình đẹp mà buồn ấy, một câu chuyện khác mang tên “Câu chuyện Kế Xuyên” được mở ra với biết bao bí mật được giấu kín, có cả những câu chuyện đau buồn trong quá khứ nhưng vẫn còn tác động không nhỏ đến hiện tại.

Tuy nhiên, có một điểm sáng đầy ấm áp của tác phẩm, ấy là sự bao dung, đùm bọc, che chở lẫn nhau giữa những con người nơi thị trấn.

Trong Chuyện tình thị trấn, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sử dụng lối viết chậm rãi, pha một chút thủ pháp của thể loại trinh thám và kiếm hiệp.

Dù không kịch tính và căng thẳng như nhiều tác phẩm trinh thám khác, Chuyện tình thị trấn vẫn đủ sức níu chân bạn đọc suốt gần 360 trang sách.

QUỲNH YÊN