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Tạp chí Văn nghệ TPHCM trao giải cuộc thi ký “Thành phố tôi yêu - Thành phố nghĩa tình”

SGGPO

Ngày 25-8, Tạp chí Văn nghệ TPHCM tổ chức lễ trao giải cuộc thi ký “Thành phố tôi yêu - Thành phố nghĩa tình” sau 2 năm phát động, với 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Hồng Kim Ngọc, Trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

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Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, phát biểu tại chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Sau 2 năm phát động, cuộc thi ký nhận được 257 bài dự thi, đăng tải trên tạp chí 61 bài. Từ những bài viết qua sơ khảo, Ban biên tập lựa chọn tác phẩm chất lượng để chấm chung khảo.

Ban chung khảo gồm: nhà báo Đoàn Minh Phong (Trưởng ban giám khảo), Thư ký Tòa soạn Tạp chí Văn nghệ TPHCM cùng 2 thành viên: nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải và nhà thơ Lê Thiếu Nhơn.

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Nhà văn Bùi Anh Tấn, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ TPHCM, tặng hoa cảm ơn các thành viên Ban giám khảo. Ảnh: QUỲNH YÊN

Theo Ban tổ chức, mỗi bài viết gửi đến cuộc thi là một lát cắt của đời sống, một câu chuyện về con người, về những miền ký ức, những đổi thay và đặc biệt là tình yêu dành cho TPHCM - một thành phố năng động, nghĩa tình và luôn biết cách lưu giữ những giá trị đẹp trong dòng chảy của thời gian.

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Nhà thơ Phan Hoàng và nhà văn Bích Ngân trao giải cho các tác giả đoạt giải khuyến khích. Ảnh: QUỲNH YÊN
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Nhà báo Nguyễn Tấn Phong (bìa phải) và đồng chí Hồng Kim Ngọc trao giải cho các tác giả đoạt giải ba. Ảnh: QUỲNH YÊN
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Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy và nhà văn Bùi Anh Tấn trao giải nhì cho tác giả Đào Ngọc Vinh. Ảnh: QUỲNH YÊN

Kết quả: Không có giải nhất; giải nhì được trao cho tác giả Đào Ngọc Vinh với bài viết Cõi người mênh mông; 2 giải ba được trao cho Trần Văn Thiên với Góp những que củi của tình thương và Kim Sáng với Tấm lòng của vị tướng anh hùng; 5 giải khuyến khích: Nguyễn Kim Ngân (Thấy thương hơn phút giây còn được thở), Tư Chi (Hẻm nhỏ cưu mang những phận người), Thu Phương (Thành phố dang tay ôm những phận người), Trần Ngọc Anh (Thành phố tôi yêu) và Đỗ Vu Gia (Hàng rong trong đời sống thành phố tôi).

Tạp chí Văn nghệ TPHCM tiếp tục phát động cuộc thi "Thơ văn trẻ Tạp chí Văn nghệ TPHCM" dành cho các tác giả trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) người Việt sinh sống trong và ngoài nước.

Cuộc thi không giới hạn đề tài, tác phẩm thể hiện góc nhìn của người trẻ với những đề tài như văn hóa, di sản, thiên nhiên, con người, tình yêu… với TPHCM.

Thời gian nhận bài từ ngày 25-8-2026 đến hết ngày 31-8-2027.

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QUỲNH YÊN

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