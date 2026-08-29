Cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn ứ kéo dài 10km ngày đầu nghỉ lễ 2-9

Hàng ngàn người dân rời TPHCM nghỉ lễ vào sáng 29-8 đối mặt với cảnh ùn ứ, kẹt xe kéo dài gần 10km tại nút giao An Phú, đường Vành đai 2 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.