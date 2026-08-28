Lật xuồng trên sông Đồng Nai, 1 người chết, 1 người mất tích

Sáng 28-8, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cùng người dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân 33 tuổi, ngụ xã Di Linh, bị mất tích sau vụ lật xuồng trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Bảo Thuận.